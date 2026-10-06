Badr Al-Rzaizaa, presidente da Federação Saudita de Futebol, afirmou que a conquista do título da Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27", pela seleção da Arábia Saudita não pode ser atribuída a ele e à sua diretoria, dado o curto período desde sua eleição como sucessor de Yasser Al-Mishal.

A seleção saudita venceu os Emirados Árabes Unidos por dois gols a zero, na noite de terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na partida final, conquistando o quarto título de sua história.

Em resposta a uma pergunta do canal Al-Kass sobre o fato de ser um dos presidentes mais rápidos a conquistar títulos com a Arábia Saudita, ele disse: "Os jogadores, o treinador e Yasser Al-Mishal (ex-presidente da federação de futebol) foram quem conquistaram o campeonato, e não Badr Al-Rzaizaa".

E prosseguiu: "É ignorante quem acredita que eu e minha diretoria conseguiríamos conquistar um campeonato em apenas 38 dias (desde sua eleição). Isso é impossível e não é lógico".

E continuou: "É verdade que eu e minha diretoria colhemos o resultado, mas a verdade é que o trabalho vem sendo feito há tempos; vimos o desenvolvimento nas categorias de base, nas academias e em todas as ligas".





E acrescentou: "As lesões nos massacraram, para ser honesto. Os jogadores disputaram 7 rodadas na liga e depois 5 partidas no campeonato, e apresentaram um bom desempenho, apesar da terrível pressão psicológica que suportaram. Agradeço a eles pelo espírito que vi durante o convívio com eles ao longo de todo o campeonato".

E completou: "Graças a Deus a seleção saudita está sempre presente, sempre compete, e o esporte saudita é sempre fértil".

E disse: "Mas, infelizmente, no esporte a avaliação é sempre feita com base na pergunta: quais títulos você conquistou e o que você alcançou, e isso é injusto".

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E acrescentou: "Se falarmos da Copa do Mundo de 2034, precisamos preparar desde já jogadores com 14 anos de idade. O projeto é longo e exige fôlego, e, se Deus quiser, em 2034 virá outro (dirigente) que não eu para colher (o resultado do que faremos)".

Em declaração ao jornal Al-Riyadiah, Al-Rzaizaa agradeceu ao ministro do Esporte e à liderança pelo generoso apoio, pelo patrocínio do campeonato, acrescentando: "Graças a Deus, é uma alegria que não acontecia há 23 anos".