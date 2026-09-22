O xeque Ahmad Al-Yousef, presidente da Federação Kuwaitiana de Futebol, afirmou que o Kuwait veio a Jidá para disputar o título da Copa do Golfo, a "Golfo 27".

Em declarações ao canal Kuwait Sports, ele disse: "Sem dúvida, preparamos a seleção para competir por todos os títulos dos quais participamos. Quanto ao resultado, isso depende da graça de Deus".

A seleção kuwaitiana estreia na "Golfo 27" diante da irmã Arábia Saudita, no estádio "Al-Inma", na Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Jidá, pelo Grupo A, que conta também com Iraque e Omã.

Esta edição da Copa do Golfo será disputada entre 23 de setembro deste ano e o dia 6 de outubro próximo.

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E prosseguiu: "A Copa do Golfo já passou dos cinquenta anos de idade, e todos buscam conquistá-la, e todos estão da melhor forma preparados. Se Deus quiser, será uma competição justa, e isso é o mais importante, e que esta edição seja um sucesso".

Ele revelou uma surpresa para a torcida kuwaitiana, ávida pelo décimo primeiro título, dizendo: "Providenciamos uma associação de torcedores que começará a funcionar a partir de amanhã em Jidá, e providenciamos até o momento 3 aviões para transportar cerca de 650 torcedores para acompanhar as partidas do Kuwait".

Al-Yousef acrescentou: "Esperamos que haja outros voos, além dos filhos do Kuwait presentes no Reino em grande número. Todos os que desejarem comparecer poderão contar com o anúncio da associação de torcedores em Jidá para facilitar todas as questões".









E continuou, a respeito da cooperação com as autoridades sauditas nesse aspecto: "A Arábia Saudita sempre abre suas portas para o povo do Kuwait, desde os postos de fronteira até os aeroportos".