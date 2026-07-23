Luis de la Fuente, selecionador de Espanha, levou a Taça do Mundo à sede do jornal "As" esta quinta-feira, apenas 4 dias depois de conquistar o título mundial com a Roja.

De la Fuente conduziu a seleção de Espanha à conquista da Taça do Mundo pela segunda vez na sua história, após a vitória sobre a Argentina (1-0), na noite do passado domingo, no jogo que se prolongou por dois períodos de prolongamento.

O treinador espanhol escolheu o jornal "As" para a sua primeira visita a um órgão de comunicação social depois da conquista do Mundial e, ao entrar na sede com a taça, disse a rir: "Alguns dos meus colegas pediram-me a próxima taça. Foi difícil, mas os momentos difíceis, com trabalho árduo e entusiasmo, deixam de ser difíceis".

A chegada de De la Fuente transformou a redação da sede do jornal numa festa, com a taça a atrair todos os olhares, tal como quem a segurava, entre aplausos, saudações e fotografias. O selecionador espanhol passou alguns minutos com a equipa do jornal "As" num ambiente cordial, marcado pela satisfação de um trabalho bem feito e pelo orgulho de um grande sucesso do futebol espanhol.

De la Fuente acrescentou: "Tento ser justo quando vejo críticas mal-intencionadas; a vida dá-te oportunidades mais tarde, e é por isso que estou tão feliz por Ferran (Torres). A história dele lembra-me a de Morata. Perante a injustiça, disse: aqui estou eu".

E prosseguiu: "O ambiente estava excelente, e é isto que acontece quando as pessoas são boas. Quando Ferran marcou o golo da vitória, senti uma alegria imensa; e quando levantei a taça, senti satisfação e orgulho. Estou feliz pelo meu país".

E esclareceu: "Não precisei de rever a final, mas a sensação predominante era a de que fomos muito superiores. Há quatro anos, na minha visita anterior, não esperava chegar a esta fase, mas o caminho faz-se passo a passo. E, com aquilo que tínhamos, íamos lutar pela vitória".

Questionado sobre o entusiasmo dos jogadores argentinos, disse: "Compreendo perfeitamente por que procuravam chegar às grandes penalidades, sobretudo após a expulsão. Tínhamos bem claro que precisávamos de jogar ao nosso estilo. Foi essa a mensagem que transmiti aos jogadores. Vamos jogar ao nosso estilo, porque eles são melhores do que nós no estilo deles, e não podíamos permitir-lhes vencer com facilidade".







