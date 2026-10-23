Vídeo: "Por Walid Al-Faraj", Al-Bulaihi surpreende a todos após escrever história

Ali Al-Bulaihi não se limitou a escrever um novo capítulo na história da Liga Saudita Roshan de Profissionais, após conduzir o Al-Shabab à vitória sobre o Al-Fateh; os ecos de sua noite excepcional se estenderam até os estúdios de televisão, depois que o zagueiro do Al-Shabab enviou uma mensagem marcante ao jornalista Walid Al-Faraj, cuja resposta veio de uma maneira que chamou a atenção.

Al-Bulaihi, que marcou dois gols na vitória do Al-Shabab por três gols a um, escolheu dirigir sua fala a Al-Faraj após a partida, em uma cena que despertou interesse, especialmente porque o confronto não lhe rendeu apenas três pontos importantes, mas o tornou dono exclusivo de um feito histórico entre os zagueiros da competição.

O zagueiro do Al-Shabab disse após o jogo: "Vou realizar a entrevista por Walid Al-Faraj", antes de falar sobre a importância da vitória, acrescentando: "Conquistamos uma vitória importante após o tropeço dentro de casa. É natural que eu marque, e estabeleci o recorde de gols como zagueiro na liga!".

A reação de Al-Faraj à mensagem de Al-Bulaihi não demorou, pois o jornalista apareceu em seu programa "Rotana Sport com Walid", na tela da Rotana Khalijia, levantando o iqal em um momento marcante, e também afirmou que o zagueiro do Al-Shabab tem o direito de dizer o que quiser, em referência à sua reação à fala do jogador após o feito que conquistou.

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Esse clima surgiu depois que Al-Bulaihi fez uma partida excepcional diante do Al-Fateh, pois Ricardo Matias abriu o placar para o Al-Shabab aos 17 minutos, antes de o zagueiro saudita acrescentar o segundo gol aos 31 minutos, enquanto Lukas Haraslin marcou o único gol do Al-Fateh aos 40 minutos, e depois Al-Bulaihi voltou no segundo tempo para marcar o terceiro gol de sua equipe aos 54 minutos.

Com esses dois gols, Al-Bulaihi elevou seu saldo para 22 gols na história de suas participações na Liga de Profissionais, tornando-se o líder isolado da lista de zagueiros mais goleadores da competição, ultrapassando o argelino Farouk Chafai, que tem 21 gols, depois que os gols de Al-Bulaihi se distribuíram entre o Al-Hilal, com 17 gols, o Al-Shabab, com quatro gols, e um gol com a camisa do Al-Fateh.