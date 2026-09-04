A decisão de não repetir o pênalti desperdiçado por Kylian Mbappé nos instantes finais do confronto entre Real Madrid e Real Betis gerou ampla polêmica, depois que o zagueiro do Betis, Marc Bartra, apareceu dentro da área antes da cobrança e, em seguida, interveio e afastou a bola para escanteio após o goleiro Álvaro Valles defender a primeira tentativa.

Alguns torcedores do Real Madrid pediram a repetição do pênalti, com base no fato de que Bartra foi o primeiro a entrar na área e que sua intervenção foi determinante para afastar a bola e impedir que Mbappé aproveitasse o rebote. No entanto, um detalhe preciso do lance explica por que isso não foi considerado motivo suficiente para repetir a cobrança.

Bartra entrou, mas não estava no chão

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" afirmou que é verdade que Bartra se movimentou para dentro da área antes de Mbappé bater o pênalti, mas ele pulou para alcançar a bola, e no momento em que o atacante francês cobrou o pênalti, Bartra ainda não havia tocado o gramado dentro da área, pois seguia no ar.

E é aí que reside o ponto decisivo do lance, já que a simples presença do jogador sobre a área durante o salto não significa necessariamente que ele cometeu uma infração de entrada determinante no momento da cobrança. E o mais importante é que Bartra conseguiu intervir depois que Valles defendeu a bola, mas ele não estava com os pés fixados dentro da área no instante do chute.

Assim, embora o lance tenha parecido, à primeira vista, gerar dúvidas, esse detalhe enfraquece consideravelmente o argumento a favor da repetição do pênalti e confere à decisão do árbitro de não repeti-lo uma explicação lógica.

A cobrança de Mbappé foi uma das últimas chances do Real Madrid de salvar a partida, depois que o francês desperdiçou o pênalti aos 90+5 minutos diante do brilho de Valles, fazendo com que o Betis mantivesse sua vantagem por 1 a 0 e infligindo ao time merengue sua primeira derrota nesta temporada.