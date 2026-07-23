Vídeo: Por favor, ajuda-nos... Müller provoca nova tempestade com insinuações sobre a parcialidade da arbitragem a favor de Messi

A estrela alemã Thomas Müller voltou a gerar polémica, depois de ter insinuado que a presença de Lionel Messi em campo pode, por vezes, influenciar as decisões dos árbitros, isto durante um comentário sobre um dos lances que o colocou frente ao capitão da seleção argentina.

Müller apareceu num vídeo que circula nas redes sociais, no qual insinuou uma parcialidade da arbitragem a favor de Messi, reacendendo a polémica mais uma vez após o final do Mundial de 2026.

Müller disse no vídeo: "Estávamos já a vencer a Argentina, e o Lionel Messi estava mesmo ao meu lado. A bola ressaltou no chão e depois bateu na minha mão, que estava nesta posição (junto ao corpo).

E acrescentou: "O árbitro mostrou-me imediatamente o cartão amarelo, e penso que a razão é simplesmente porque o Messi estava ao meu lado".

E prosseguiu: "Senti que o Messi olhava para ele como se dissesse estamos a perder (2-0), por favor ajuda-nos um pouco".

Müller refere-se, neste vídeo, ao jogo entre a Alemanha e a Argentina nos quartos de final do Campeonato do Mundo de 2010, que terminou com uma vitória esmagadora da Alemanha (4-0).

Estas declarações não estiveram distantes do clima de polémica que acompanhou a seleção argentina ao longo de todo o seu percurso no Mundial de 2026, uma vez que a competição foi palco de um amplo debate entre os adeptos e os meios de comunicação sobre uma série de decisões arbitrais que alguns consideraram terem favorecido a Argentina.

As críticas repetiram-se após mais do que um jogo, com acusações da existência de decisões arbitrais polémicas que ajudaram a Argentina a prosseguir o seu caminho rumo à final, enquanto outros rejeitaram essas acusações, afirmando que todos os lances de arbitragem eram interpretáveis de acordo com as leis do jogo.











