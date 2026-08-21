Mohamed Noor, ídolo do Al Ittihad, explodiu com declarações polêmicas, com as quais constrangeu um dos jornalistas ligados ao Al Nassr nas últimas horas, e isso por causa do dossiê de contratações do Al Hilal.

O período atual testemunha diversos assuntos quentes que incendiaram os clubes, tendo em vista o desejo de cada clube de reforçar suas fileiras com as melhores negociações durante o mercado em andamento.

Leia também: Vídeo: Benzema: Vou ficar no Al Hilal, e o futebol não são apenas objetivos!

Noor disse em declarações através do programa "Nadeena": "O Al Hilal possui um grande poder de compra, prova disso é que abriu mão de Malcom, que é um dos pilares principais mais fortes do clube, e isso para fechar uma nova contratação".

As declarações de Noor levaram Motaeb Al Hazzaa, jornalista próximo ao Al Nassr, a intervir na conversa, dizendo: "Verdade, não sei por que o Al Hilal reclama, capitão, isso é algo extremamente estranho".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Mas Noor decidiu responder-lhe, dizendo: "Eu sei o que você quer com essa colocação, mas você deve focar no seu time, eu estou falando do assunto de forma geral, pois cada clube tem plena liberdade no que faz".

Vale lembrar que o Al Hilal possui um dos elencos mais fortes da Ásia, e talvez melhor do que vários grandes clubes europeus.