Vídeo: Por causa de Hossam Hassan... Al-Shneif envia uma mensagem velada à seleção saudita

O jornalista saudita Khaled Al-Shneif enviou uma mensagem velada à seleção saudita, citando Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, após este ter levado os “Faraós” à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O “Comandante” levou a seleção egípcia às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, após a vitória sobre a Austrália nos pênaltis, na sexta-feira, nas oitavas de final, depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados em 1 a 1.

Al-Shneif disse em declarações ao programa “Dorina Ghir”, do canal “Al-Saudiya”: “Quem conhece Hossam Hassan de perto sabe que ele é um homem que age com o coração antes de agir com a razão”.

E acrescentou: “Assisto à seleção egípcia como se estivesse vendo Hossam e Ibrahim Hassan jogando, lutando por cada bola, com entusiasmo e vontade, a ponto de você sentir o que ele sente e o que ele pensa antes e durante a partida, e ele se entrega 200% à sua seleção”.

E concluiu: “Por isso, não há outro técnico da seleção nacional como ele, seja em termos de emoções, de amor pela pátria ou no trabalho”.

A seleção saudita contratou o técnico grego Georgios Donis menos de dois meses antes do início da Copa do Mundo, em detrimento do francês Hervé Renard, apesar da indicação do técnico nacional Saad Al-Shehri.

Donis não conseguiu agregar valor à “Selecção Verde”, que foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 ainda na fase de grupos, ficando em último lugar no Grupo 8 com dois pontos, conquistados nos empates contra o Uruguai e Cabo Verde, contra uma derrota por 4 a 0 para a Espanha.