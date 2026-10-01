Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, foi alvo de vaias por parte de alguns torcedores, por conta da crise que surgiu entre ele e seu astro Cristiano Ronaldo nos últimos tempos.
A seleção de Portugal visita a Dinamarca, dentro de instantes, no estádio Parken, na capital dinamarquesa Copenhague, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.
O site português "sic noticias" publicou um vídeo que mostrou alguns torcedores soltando vaias contra Jorge Jesus, durante a saída do hotel onde está hospedado em Copenhague, por conta de sua crise com Ronaldo.
Ronaldo havia deixado a concentração da seleção de Portugal, na última quarta-feira, retornando à capital espanhola Madri, após uma crise que surgiu entre ele e Jesus, por não ter participado da partida contra a Noruega, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.
O astro português tomou sua decisão de ir embora poucas horas depois das declarações de Jorge Jesus, nas quais afirmou que é ele quem dá a primeira e a última palavra na seleção, admitindo que descumpriu a promessa feita ao "Don" de participar de parte da última partida contra a Noruega.
A seleção de Portugal entra na partida contra a Dinamarca na liderança do Grupo 4 da Liga das Nações da Europa, com 6 pontos, enquanto os donos da casa aparecem na terceira posição, com 3 pontos, atrás da Noruega pelo saldo de gols.