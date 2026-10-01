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Ahmed Mansy
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Vídeo: por causa de Cristiano Ronaldo, vaias perseguem Jesus antes do confronto contra a Dinamarca

C. Ronaldo
J. Jesus
Dinamarca x Portugal
Dinamarca
Portugal
Liga das Nações A
Portugal
Dinamarca

O treinador português em crise

Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, foi alvo de vaias por parte de alguns torcedores, por conta da crise que surgiu entre ele e seu astro Cristiano Ronaldo nos últimos tempos.

A seleção de Portugal visita a Dinamarca, dentro de instantes, no estádio Parken, na capital dinamarquesa Copenhague, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

O site português "sic noticias" publicou um vídeo que mostrou alguns torcedores soltando vaias contra Jorge Jesus, durante a saída do hotel onde está hospedado em Copenhague, por conta de sua crise com Ronaldo.

Ronaldo havia deixado a concentração da seleção de Portugal, na última quarta-feira, retornando à capital espanhola Madri, após uma crise que surgiu entre ele e Jesus, por não ter participado da partida contra a Noruega, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

O astro português tomou sua decisão de ir embora poucas horas depois das declarações de Jorge Jesus, nas quais afirmou que é ele quem dá a primeira e a última palavra na seleção, admitindo que descumpriu a promessa feita ao "Don" de participar de parte da última partida contra a Noruega.

A seleção de Portugal entra na partida contra a Dinamarca na liderança do Grupo 4 da Liga das Nações da Europa, com 6 pontos, enquanto os donos da casa aparecem na terceira posição, com 3 pontos, atrás da Noruega pelo saldo de gols.

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