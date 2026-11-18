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Não esperou muito nem pediu tempo para se apresentar. Em sua primeira aparição em Carrington, Mauricio Pochettino enviou uma mensagem direta à torcida do Manchester United, com uma única promessa: "lutar até o fim".

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Mauricio Pochettino enviou sua primeira mensagem à torcida do Manchester United e prometeu uma temporada excepcional, apesar da situação difícil que a equipe vive na Premier League.

O United publicou na noite de quarta-feira um curto vídeo promocional do primeiro encontro de Pochettino em Carrington, o que aumentou ainda mais a empolgação dos torcedores.

Pochettino chegou ao Reino Unido na quarta-feira, após um voo noturno logo depois de sua última partida no comando da seleção dos Estados Unidos, e mergulhou imediatamente no ambiente do novo clube, sem tempo algum para descanso.

Depois de se reunir com funcionários e dirigentes do Manchester United, o argentino gravou uma breve mensagem para os torcedores, divulgada nas redes sociais do clube: "Olá, pessoal! Estou muito ansioso para conhecer vocês. Ouvi muitas coisas maravilhosas a seu respeito".

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E acrescentou: "Espero que possamos alcançar toda a felicidade, trabalhando e nos comunicando juntos. Esta temporada será especial para apoiar nossos jogadores e motivá-los a dar o máximo em campo para conquistar os resultados que merecemos".

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A mensagem chega em um momento em que o Manchester United corre risco de rebaixamento: a equipe pode ocupar a última posição antes da partida em Anfield, no próximo domingo, caso Crystal Palace e Sunderland vençam.

Michael Carrick foi demitido dez meses depois de assumir o comando da equipe no lugar de Rúben Amorim. A última vitória do Manchester United na Premier League aconteceu há 80 dias, em 30 de agosto, um número que revela o tamanho da crise.

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Pochettino tem a missão de tirar o Manchester United da briga contra o rebaixamento, mas garantir vaga na Liga dos Campeões parece quase impossível, já que a equipe somou apenas oito pontos em dez jogos.

O United está a dez pontos do G-4, formado por Arsenal, Manchester City, Brighton e Liverpool, enquanto o Chelsea, ex-clube do treinador, ocupa o quinto lugar, com diferença de apenas dois pontos.

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O CEO Omar Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox receberam o ex-técnico do Chelsea no centro de treinamento do clube, em Carrington, antes de ele se encontrar com alguns jogadores de sua nova equipe.

Pochettino comandará seu primeiro treino completo amanhã, e os preparativos já começaram: seu assistente de confiança, Jesús Pérez, chegou a Manchester na madrugada de domingo para preparar o terreno.

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Pérez foi acompanhado pelo treinador de goleiros Toni Jiménez e pelo filho de Pochettino e preparador físico, Sebastiano. O trio trabalhou com os jogadores que não estavam a serviço de suas seleções enquanto o novo técnico se preparava para assumir o cargo.

Trata-se de um grande desafio para Pochettino, que se torna o nono técnico efetivo do Manchester United desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013, um reflexo da instabilidade vivida pelo clube nos últimos anos.

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Após a chegada do técnico argentino, o Manchester United dispensou cinco integrantes da comissão técnica e administrativa: o auxiliar técnico Steve Holland, os treinadores Jonny Evans, Jonathan Woodgate e Travis Binnion e o treinador de goleiros Craig Mawson.