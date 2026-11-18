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Apenas sete horas separaram a despedida dos Estados Unidos do início da missão mais difícil de sua carreira. Mauricio Pochettino chegou a Manchester nesta quarta-feira não para começar um novo projeto, mas para travar uma luta pela permanência em um clube que um dia assustou a Europa inteira.

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De acordo com a agência "Reuters", o técnico argentino chegou ao Manchester United após um voo noturno que o levou de sua última partida com a seleção dos Estados Unidos para o centro de uma crise sem precedentes em Old Trafford, onde o clube busca desesperadamente se recuperar antes que seja tarde demais.

Pochettino publicou em seu perfil no Instagram uma foto aérea da cidade de Manchester, anunciando assim o fim da viagem de sete horas desde Cincinnati, em uma imagem que soou como um anúncio oficial do início de uma nova era.

Um avião particular o transportou pouco depois da vitória dos Estados Unidos sobre o Haiti, na noite desta terça-feira, e ele foi levado diretamente ao centro de treinamento do United, em Carrington, sem tempo para descanso nem para comemorar a despedida da seleção americana.

Aos 54 anos, Pochettino não tem tempo para se adaptar ao novo ambiente, já que tem pela frente uma partida decisiva fora de casa pela Premier League contra o Liverpool, no próximo domingo, em seu primeiro teste de verdade no comando técnico.

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O Manchester United anunciou a contratação de Pochettino na última sexta-feira, após a demissão de Michael Carrick. O treinador adiou sua chegada para comandar a seleção americana nas duas partidas das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, antes de se despedir dos jogadores e seguir para a Inglaterra.

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O foco de Pochettino precisa mudar rapidamente do futebol de seleções para as demandas diárias do comando de um clube, onde cada passo estará sob os holofotes, e a equipe precisa de uma mudança radical e rápida no desempenho e nos resultados.

O Manchester United não conquista o título do campeonato desde 2013, quando o veterano técnico Alex Ferguson se aposentou, e o 20 vezes campeão inglês venceu apenas uma de suas dez partidas nesta temporada, ocupando a 18ª posição na tabela.

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É a pior colocação da equipe nesta fase da temporada desde 1986/87, temporada em que Ferguson assumiu o comando. Quarenta anos depois, Pochettino chega em circunstâncias muito parecidas.

Quando Ferguson chegou ao Manchester United, o clube esperava pelo título do campeonato havia quase duas décadas, e apenas dois dias depois de assumir, sua equipe perdeu para o Oxford United e caiu para a zona de rebaixamento.

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O Manchester United terminou aquela temporada em 11º lugar e precisou esperar até 1993 para que Ferguson conquistasse o título, apesar de ele ter vencido a Copa da Europa, a Recopa Europeia, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga nesse período.

Mas a situação agora é completamente diferente. É improvável que Pochettino, cujo único título de liga como treinador foi conquistado com o Paris Saint-Germain, tenha a mesma paciência que Ferguson teve, especialmente em uma era de pressa e de pressão da torcida e da imprensa.

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Em um momento descontraído após a última partida dos Estados Unidos, o meio-campista americano DaMarcus Beasley, que passou uma temporada emprestado ao Manchester City, brincou com Pochettino: "Manchester sempre será azul".

Foi uma brincadeira leve, mas que reflete o tamanho do desafio que espera o técnico argentino. A cidade inteira está de olho nele agora, e a torcida vermelha espera que ele devolva ao United sua grandeza e afaste o fantasma do rebaixamento que persegue a equipe desde o início da temporada.