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Vídeo: Perr Schuurs coroa retorno dos sonhos no NEC vitorioso com um gol emocionante

PEC Zwolle x NEC Nijmegen
PEC Zwolle
NEC Nijmegen
Eredivisie

O NEC conquistou uma vitória apertada sobre o PEC Zwolle na noite de sábado. Foi uma história de conto de fadas para Perr Schuurs, que marcou o gol que definiu o placar final em sua estreia saindo do banco: 1 a 3.

O duelo em Zwolle acabou se transformando em um verdadeiro festival de pênaltis. Tjaronn Chery abriu o placar na cobrança, depois de o goleiro do PEC, Jasper Schendelaar, cometer uma falta em Bryan Linssen. No meio da segunda etapa, os jogadores de Nijmegen conseguiram ampliar a vantagem.

Mais uma vez, isso aconteceu na marca da cal. Sherel Floranus virou o grande vilão por causa de um toque de mão. Chery escolheu o mesmo canto e deixou Schendelaar sem reação pela segunda vez.

O lateral-direito do PEC pensou ter se redimido com um golaço, mas o árbitro Joey Kooij anulou o gol por impedimento. O gol que recolocou a equipe na partida saiu mesmo já nos acréscimos, quando Deveron Fonville derrubou Dylan Mbayo dentro da própria área.

Koen Kostons foi para a cobrança e deslocou Gonzalo Crettaz com um pênalti irrepreensível: 1 a 2. O time de Zwolle teve todas as chances de virar o jogo no segundo tempo, mas esbarrou no azar.

Primeiro, um gol de Kostons foi anulado por impedimento, antes de o atacante desperdiçar um novo pênalti. Desta vez, ele bateu forte no travessão.

Faltando dez minutos para o fim, Dick Schreuder colocou Schuurs em campo. O defensor disputou seus primeiros minutos após quase três anos de sofrimento com lesões. No fim, viveu um retorno dos sonhos ao marcar em seu primeiro toque na bola. Recém-entrado, Schuurs cabeceou para as redes após escanteio cobrado por Chery.


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