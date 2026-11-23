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Os primeiros minutos da partida entre o Al-Shamal, do Catar, e o visitante Al-Ahli, da Arábia Saudita, tiveram lances emocionantes que colocaram os astros do Al-Ahli Firas Al-Buraikan e Ivan Toney diante de um teste precoce, em um confronto que não permite desperdiçar chances.

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Os primeiros minutos da partida entre o Al-Shamal, do Catar, e o visitante Al-Ahli, da Arábia Saudita, tiveram lances emocionantes que colocaram os astros do Al-Ahli Firas Al-Buraikan e Ivan Toney diante de um teste precoce, em um confronto que não permite desperdiçar chances.

A partida é disputada no Estádio Al Bayt, no Catar, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite, temporada 2026-2027.

O duelo é importante para os dois times, que buscam melhorar suas posições na tabela da Zona Oeste. O Al-Ahli entrou em campo na sexta colocação, com 8 pontos, enquanto o Al-Shamal ocupava o oitavo lugar, com 5 pontos, de acordo com a classificação antes do início da rodada.

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O Al-Ahli não demorou a impor sua superioridade. Aos 11 minutos, Firas Al-Buraikan abriu o placar após um passe em profundidade preciso de Ivan Toney, que deixou o atacante saudita cara a cara com o gol. Ele finalizou de pé esquerdo no canto inferior esquerdo do goleiro e colocou seu time na frente.

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O gol nasceu de uma boa movimentação de Toney, que aproveitou o espaço nas costas da defesa do Al-Shamal e deu a assistência, confirmando a boa parceria ofensiva entre ele e Al-Buraikan no início do confronto.

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O Al-Shamal tentou responder rapidamente, e Tiago Silva quase empatou aos 14 minutos, com um chute forte de pé direito de mais de 35 jardas, mas a bola passou por cima do travessão.

Pênalti polêmico

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Aos 15 minutos, a emoção continuou: o Al-Ahli ganhou um pênalti depois que o brasileiro Wenderson Galeno sofreu falta dentro da área do zagueiro Musab Khoder.

O replay mostrou os dois jogadores muito próximos, com Galeno arrancando e Khoder logo atrás, mas o contato extremamente leve entre eles gerou polêmica. A arbitragem de vídeo chamou o árbitro para revisar o lance e, após uma conversa entre eles, a penalidade foi marcada, dando ao time saudita uma chance de ouro para ampliar a vantagem cedo e colocar ainda mais pressão sobre o adversário.

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Ivan Toney foi para a cobrança aos 19 minutos, mas não conseguiu transformar a oportunidade no segundo gol: ele bateu fraco de pé direito, e o goleiro Babacar Seck defendeu e segurou a bola, mantendo vivas as esperanças do Al-Shamal de voltar para o jogo.

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