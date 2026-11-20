O Al-Nassr visitou o arquirrival Al-Ahli nesta sexta-feira, no estádio Al-Inma, em Jeddah, em partida adiada da 9ª rodada da Liga Roshn.
Aos 16 minutos de jogo, o Al-Nassr teve um pênalti a seu favor, depois que o jovem lateral-esquerdo Awad Aman foi derrubado dentro da área por Saeed Baattiah, lateral-direito do Al-Ahli.
Cristiano Ronaldo foi para a cobrança aos 18 minutos e conseguiu enganar o senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli, mandando a bola no canto oposto, mas ela explodiu na trave direita.
Depois de desperdiçar a cobrança, o astro português demonstrou grande tristeza e irritação e passou a se lamentar, principalmente porque privou o Al-Nassr de abrir 2 a 0 nos primeiros 20 minutos.
Não há dúvida de que a tristeza de Ronaldo tinha razão de ser, sobretudo porque esse pênalti perdido o colocou na história da Liga Roshn pela porta dos fundos.
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Segundo a rede de estatísticas "Opta", Ronaldo desperdiçou os dois pênaltis que cobrou na atual temporada da Liga Roshn, já que havia perdido um na vitória por 1 a 0 sobre o Neom, em 20 de outubro, diante do goleiro Marcin Bułka.
Esse número corresponde ao total de pênaltis que o craque desperdiçou em toda a temporada passada da Liga Roshn, quando converteu 6 de 8 cobranças.
Além disso, esta é a primeira vez que Ronaldo falha em duas cobranças de pênalti consecutivas na Liga Roshn desde que chegou ao Al-Nassr, em janeiro de 2023, após a rescisão de seu contrato com o Manchester United.
Ronaldo se privou de algumas marcas expressivas por causa desse raro erro, já que se tornaria o maior artilheiro isolado do Al-Nassr nos clássicos contra o arquirrival Al-Ahli pela Liga Roshn.
O astro madeirense já havia assumido esse posto com o primeiro gol, marcado aos 14 minutos de jogo, após uma falha fatal do francês Valentin Atangana, meio-campista do Al-Ahli.
O também português Samu Costa, meio-campista do Al-Nassr, pressionou Atangana no meio de campo e roubou a bola, que chegou a Ronaldo, que finalizou de primeira para as redes do senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli.
Com esse gol, Ronaldo chegou ao seu quinto gol em clássicos contra o Al-Ahli pela Liga Roshn, igualando Mohammed Al-Sahlawi e o brasileiro Anderson Talisca, ex-astros do Al-Nassr, o que significa que os teria superado se tivesse convertido o pênalti.
O astro português também ficaria a apenas 5 gols do topo histórico dos clássicos, ocupado pelo sírio Omar Al Somah, ex-atacante do Al-Ahli, que marcou 11 gols contra o Al-Nassr na liga profissional.
Por outro lado, o craque madeirense elevaria para 10 o número de gols na atual temporada da Liga Roshn Saudita, seguindo na caça à liderança da artilharia, a 3 gols do inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, que soma 13.
Ronaldo também seguiria em sua caminhada rumo ao milésimo gol da carreira, já que esse seria o gol de número 987, deixando-o a apenas 13 gols dessa marca histórica e inédita, mas isso não aconteceu.