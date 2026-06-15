Vídeo: Pela segunda vez... O fogo amigo atinge o Egito na Copa do Mundo

A alegria da torcida egípcia com o gol histórico contra a Bélgica se transformou em choque no segundo tempo, depois que Mohamed Hani marcou um gol contra, dando aos Diabos Vermelhos o empate em 1 a 1 durante o confronto entre as duas seleções na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Aos 66 minutos, uma bola cruzada pela Bélgica dentro da área foi tentada ser afastada por Mohamed Hani, mas acabou entrando na rede da seleção egípcia por engano, levando o jogo de volta ao ponto de partida, depois que os Faraós estavam na frente com um gol de Imam Ashour.

O gol de Mohamed Hani tornou-se o segundo gol contra marcado por um jogador egípcio na história das participações dos Faraós na Copa do Mundo, após o famoso incidente de Ahmed Fathy contra a Rússia na Copa do Mundo de 2018.

A seleção egípcia havia perdido para a Rússia por 3 a 1 na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, depois que os anfitriões abriram o placar aos 47 minutos com um gol contra marcado por Ahmed Fathy em seu próprio gol, antes que os gols russos se sucedessem posteriormente.

O gol de Mohamed Hani trouxe de volta à memória essa lembrança dolorosa, oito anos após o gol de Fathy, que foi o primeiro gol contra sofrido pelo Egito em toda a sua história de participações na Copa do Mundo.

Imam Ashour havia dado a vantagem à seleção egípcia aos 19 minutos com um chute forte de fora da área, marcando seu primeiro gol pela seleção dos Faraós, além de se tornar o quarto jogador egípcio a marcar na história da Copa do Mundo, depois de Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani e Mohamed Salah.

A seleção egípcia busca conquistar a primeira vitória de sua história na Copa do Mundo, em um grupo que inclui Bélgica, Irã e Nova Zelândia.