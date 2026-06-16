Vídeo: “Parece o Puyol”... Omar Al-Soma escolhe o melhor zagueiro da Liga Saudita

O sírio Omar Al-Soma, maior artilheiro da história da Liga Saudita, escolheu o melhor zagueiro da competição na última temporada 2025-2026.

Em declarações à rede de canais “Thamania”, Al-Soma disse: “Houve muitos zagueiros excelentes na última temporada, mas eu admiro (Roger) Ibáñez e, para mim, ele é o melhor zagueiro da Liga Saudita”.

Ele acrescentou: “Isso não tem nada a ver com minha relação com o Al-Ahli, mas Ibáñez é um zagueiro forte, e o Al-Ahli tem sorte de tê-lo; ele sustenta a equipe junto com (Meriç) Demiral e Ryan (Hamed)”.

E continuou: “Assisto a muitos jogos do Al-Ahli, e Ibáñez se destaca por não ser um daqueles jogadores que se concentram apenas na bola, mas que observa os atacantes ao seu redor e avalia como eles podem aproveitar os espaços ao redor”.

E concluiu: “Acho que (Carles) Puyol jogava com esse estilo no Barcelona e na seleção espanhola, pois é um erro limitar-se a acompanhar a bola e ignorar os atacantes e os espaços atrás da defesa”.

Vale lembrar que Omar Al-Soma é uma das maiores lendas da história do Al-Ahli, tendo jogado pelo time entre 2014 e 2022, e é o maior artilheiro da história do Campeonato Saudita, com uma vantagem de 5 gols sobre o marroquino Abdelrazak Hamdallah.