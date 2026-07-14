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Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Pai de Lamine Yamal se irrita com os jornalistas poucas horas antes do jogo contra a França

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
Barcelona
L. Yamal
França
Espanha
EUA

Lamine está sob os holofotes na partida da Copa do Mundo

O pai de Lamine Yamal, astro do Barcelona e da seleção espanhola, se envolveu em uma discussão com um grupo de jornalistas, poucas horas antes do confronto da “La Roja” contra a França, nesta noite, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o site “Foot Mercato”, quando vários jornalistas se aproximaram para parabenizá-lo pelos resultados da “La Roja” na Copa do Mundo — enquanto ele estava sentado em um dos parques da Espanha —, Munir Nasraoui, pai do jovem astro do Barcelona Lamine Yamal, reagiu de forma veemente.

Ele estava sentado em um banco e parecia incomodado por estar sendo filmado; então, levantou-se e pediu aos presentes que parassem de filmar e o deixassem em paz, dizendo: “Por favor, não me filmem. Obrigado”, em resposta a um dos jornalistas que queria parabenizar o pai do astro espanhol.

Ele acrescentou: “Vocês não precisam me parabenizar”, antes de se irritar quando os jornalistas permaneceram no local: “O que vocês querem, que eu jogue meu celular em vocês ou o quê?”.

 O vídeo, que se espalhou amplamente nas redes sociais, mostra o homem gesticulando com a mão e exigindo respeito durante uma discussão tensa que rapidamente ganhou grande repercussão, poucas horas antes da partida entre França e Espanha na terça-feira.

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