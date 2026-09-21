Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, roubou completamente a cena durante a estreia de Jorge Jesus, o novo treinador, no primeiro treinamento com o "Brasil da Europa".

Jesus havia comandado o treinamento de Ronaldo no Al-Nassr na temporada passada, e o conduziu à conquista do título da Roshn Saudi League. Depois, saiu para assumir o comando de Portugal, e então convocou "O Dom" para o primeiro período de treinos.

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A conta da seleção de Portugal publicou na plataforma "X" um vídeo do primeiro treinamento de Jesus com o "Brasil da Europa". Enquanto ele conversava com os jogadores dentro da academia, Ronaldo olhou para seu companheiro Diogo Dalot, sorrindo de uma forma que expressava sua admiração pela fala do "veterano português".

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Ronaldo e Jesus têm uma ótima relação, que ficou evidente durante seu trabalho no Al-Nassr, onde "O Dom" foi o principal motivo de sua chegada para comandar o clube, por meio de um telefonema.

Espera-se que Jesus comande a seleção de Portugal nas duas primeiras partidas da Liga das Nações da UEFA contra o País de Gales e a Noruega, nos dias 24 e 27 de setembro, respectivamente.