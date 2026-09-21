Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP
GOAL
Traduzido por

Vídeo: os olhares de Cristiano Ronaldo resumiram a primeira aparição de Jesus com Portugal

Portugal x País de Gales
Portugal
País de Gales
Liga das Nações A
Noruega x Portugal
Noruega
C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal
Wales
Noruega

O que aconteceu?

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, roubou completamente a cena durante a estreia de Jorge Jesus, o novo treinador, no primeiro treinamento com o "Brasil da Europa".

Jesus havia comandado o treinamento de Ronaldo no Al-Nassr na temporada passada, e o conduziu à conquista do título da Roshn Saudi League. Depois, saiu para assumir o comando de Portugal, e então convocou "O Dom" para o primeiro período de treinos.

Leia também: A Arábia Saudita antes da Copa do Golfo 27: o Iraque, um trauma histórico, e o Kuwait e Omã ao alcance

A conta da seleção de Portugal publicou na plataforma "X" um vídeo do primeiro treinamento de Jesus com o "Brasil da Europa". Enquanto ele conversava com os jogadores dentro da academia, Ronaldo olhou para seu companheiro Diogo Dalot, sorrindo de uma forma que expressava sua admiração pela fala do "veterano português".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Ronaldo e Jesus têm uma ótima relação, que ficou evidente durante seu trabalho no Al-Nassr, onde "O Dom" foi o principal motivo de sua chegada para comandar o clube, por meio de um telefonema.

Espera-se que Jesus comande a seleção de Portugal nas duas primeiras partidas da Liga das Nações da UEFA contra o País de Gales e a Noruega, nos dias 24 e 27 de setembro, respectivamente.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google