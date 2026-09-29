Musab Al Shaqsi, jogador da seleção de Omã, marcou o gol mais estranho da 27ª edição da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", diante da meta da seleção do Kuwait.

A seleção de Omã conquistou uma vitória emocionante, após reverter a desvantagem diante do Kuwait por 1 a 0 e vencer por 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al Faisal, em Jidá, na terceira e última rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

O terceiro gol da seleção de Omã veio pelos pés do jogador Musab Al Shaqsi, aos 84 minutos de jogo, depois que ele desviou de cabeça uma bola cruzada em cobrança de falta para dentro das redes.

Esse gol foi suficiente para garantir a classificação da seleção de Omã às semifinais do torneio do Golfo, por meio do critério de fair play, já que seus jogadores receberam 7 cartões amarelos, contra 8 cartões da seleção do Iraque.

No entanto, Musab Al Shaqsi comemorou de forma bastante intensa, a ponto de tirar a camisa durante a comemoração, o que lhe rendeu um cartão amarelo, igualando o número de cartões das duas seleções em 8 advertências para cada uma, o que as deixou empatadas em tudo.

As seleções de Iraque e Omã somaram 4 pontos, empataram na primeira partida por 1 a 1, marcaram 4 gols e sofreram 5 cada uma, além de terem recebido 8 cartões amarelos cada, sem nenhum cartão vermelho.

Está previsto que a Copa do Golfo de futebol realize um sorteio em um dos hotéis da cidade de Jidá, para definir o classificado entre Iraque e Omã, depois de terem empatado em tudo, sem qualquer fator que pese a favor de um ou de outro.

Vale lembrar que a seleção do Iraque desperdiçou a classificação, após ser derrotada pela seleção da Arábia Saudita por 2 a 0 no mesmo horário, sendo obrigada a esperar o sorteio com a congênere omanense.



