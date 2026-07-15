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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: Os espanhóis usaram isso contra o Egito... Torcida argentina estraga o hino da Inglaterra com gritos racistas

Inglaterra x Argentina
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A segunda partida das semifinais da Copa do Mundo esquentou logo no início

A torcida da seleção argentina agitou o jogo contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 logo no início, mais precisamente durante a cerimônia de execução do hino nacional, devido a um canto considerado racista.

A seleção argentina enfrentou a Inglaterra nesta quarta-feira, no estádio de Atlanta, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

O jornalista saudita Nawaf Al-Aqil publicou, em sua conta pessoal no site “X”, um vídeo que mostrava a torcida argentina entoando um canto durante a execução do hino nacional da seleção inglesa.

A torcida argentina gritava: “Quem não pular é inglês”, uma adaptação do canto entoado pela torcida espanhola durante um amistoso contra o Egito, em março passado, quando gritavam: “Quem não pular é muçulmano”.

Esse canto gerou grande polêmica na época, a ponto de Lamine Yamal, o próprio astro da seleção espanhola, ter divulgado um comunicado condenando esses gritos.

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Vale lembrar que a relação entre a Argentina e a Inglaterra é marcada por uma rivalidade histórica, devido à Guerra das Malvinas em 1982, a ponto de a Federação Internacional de Futebol (FIFA) proibir que árbitros desses dois países apitem partidas entre elas.

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