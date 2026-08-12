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Vídeo: Os anos 1990 inspiram o Barcelona: a história única por trás da terceira camisa

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"Torcedores antes de serem jogadores"

O Barcelona revelou oficialmente seu novo terceiro uniforme para a temporada 2026-27, com o clube voltando no tempo aos anos 1990.

O novo design tem como objetivo celebrar uma "história única que só o Barcelona pode contar: a história de jovens que cresceram como jogadores torcedores do clube antes de se tornarem os jogadores que hoje defendem suas cores", de acordo com o site oficial do Barcelona.

A nova camisa vai à venda oficialmente nesta quarta-feira, 12 de agosto, nas lojas físicas e virtuais do Barcelona e da Nike. Posteriormente, estará disponível em outras lojas a partir de 17 de agosto.

Segundo o comunicado do clube: "Este design clássico de camisa, inspirado em meados dos anos 1990, revive um dos designs mais marcantes do clube. As cores verde-claro e cinza-escuro dominam os lados da camisa, separadas por uma linha em zigue-zague, com o logo da Spotify no centro, o logo da Nike no canto superior direito e o logo da fundação do Barcelona nas costas".

E prosseguiu: "A camisa foi confeccionada com a tecnologia Jacquard e a tecnologia Nike Aero-Fit, que melhora o fluxo de ar para manter os jogadores frescos em altas temperaturas".

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Campanha especial: o Barcelona não é apenas um escudo

A terceira camisa é acompanhada por uma campanha com o lema "Culers (torcedores) antes de serem jogadores", que destaca a relação especial entre o Barcelona e seus jogadores que cresceram ligados ao clube, especialmente os formados na La Masia.

A campanha ressalta que esses jogadores vestiam as cores do Barcelona e torciam por ele das arquibancadas e dos campos escolares, sonhando em vestir seu escudo antes de se tornarem jogadores do time principal.

A campanha conecta os sonhos de infância à realidade dos jogadores de hoje, para reforçar que o escudo do Barcelona, para seus filhos, não é apenas o emblema de um clube ao qual se juntaram, mas parte de um sentimento com o qual cresceram. O vídeo de lançamento da camisa também reforça a ideia ao recorrer a frases do hino do Barcelona, em uma mensagem que confirma que os protagonistas da campanha não representaram o clube apenas dentro de campo, mas fizeram parte de sua torcida desde a infância.

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