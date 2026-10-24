O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, esquentou o clima para o aguardado clássico contra o Barcelona, depois de defender sua equipe diante das críticas e se recusar a revelar seu plano tático para a partida, soltando declarações irônicas durante a coletiva de imprensa antes do confronto deste domingo, no estádio Spotify Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Em resposta a uma pergunta sobre o Barcelona receber elogios exagerados enquanto o Real Madrid sofre críticas excessivas, Mourinho disse: "Se as pessoas achavam, há uma semana, que íamos sofrer uma derrota esmagadora, elas vão continuar achando isso. O que as pessoas falam de bom sobre o Barcelona não me afeta, pois isso não me diz respeito".

E acrescentou que o Barcelona merece elogios quando apresenta grandes atuações, mas enfatizou que o Real Madrid ainda está no início de seu projeto, esclarecendo: "Olham para nós como um time pronto, e isso é extremamente difícil no futebol, mas ainda não chegamos a essa fase. Trabalhamos apenas três meses, e, durante o período de preparação, chegavam jogadores a cada semana, e depois veio a pausa".

E prosseguiu: "Ainda estamos nas fases iniciais, em que o treinador conhece os jogadores, analisa o desempenho deles e define os caminhos de trabalho, enquanto os jogadores conhecem suas ideias. Por isso, não acho justo comparar uma equipe nessa fase com outra entrosada há anos".

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Sobre a barba que deixou crescer dias atrás, e se ela lhe traz sorte, Mourinho ironizou a ideia dizendo: "Não é nenhuma superstição. Será que estou mal com a barba? Devo mudá-la?", antes de afirmar que é um dos poucos no mundo do futebol que não acreditam em superstições.

Quanto ao seu plano para o clássico e à escalação titular, o treinador português se recusou a dar qualquer detalhe, limitando-se a dizer: "Não vou responder a essa pergunta, é melhor você fazer outra. Não vou falar sobre planos, jogadores ou escalação".

Mourinho também tratou com ironia uma pergunta sobre as fragilidades defensivas de sua equipe e a possibilidade de apostar em um estilo mais ofensivo, dizendo ao jornalista: "Você é esperto, mas eu não sou burro!".







