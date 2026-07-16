Vídeo: Opinião do árbitro... O gol de Lautaro Martínez deveria ter sido anulado por causa de uma falta em Messi?

O segundo gol da Argentina, marcado contra a Inglaterra ontem, quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo, gerou grande polêmica, especialmente porque garantiu à seleção a vaga na final.

Muitos, principalmente nas redes sociais, afirmaram que o gol deveria ter sido anulado, alegando uma falta contra Lionel Messi, craque da Argentina, após sua entrada em Jed Spence, jogador da Inglaterra.

Messi fez um belo cruzamento aos 92 minutos, Lautaro Martínez subiu para cabecear e marcou, garantindo à Argentina a vaga na final, marcada para o próximo domingo contra a Espanha.









A rede “Archivo Far”, especializada em questões de arbitragem, afirmou em sua conta no “X”: “Houve falta de Messi em Spence antes do gol de Lautaro? A resposta é não”.

E continuou: “Embora, em algumas imagens, a cena possa dar a impressão de que houve um pisão, esse ato não ocorreu”.

E concluiu: “Na verdade, Spence reclama de uma cãibra na perna oposta, a esquerda”.





Vale lembrar que houve quem questionasse a validade do primeiro gol, que saiu de uma jogada de Messi, quando ele passou a bola para Enzo Fernández na entrada da área, que chutou com força e mandou a bola para o fundo da rede.

Alguns alegaram que Messi estava em posição de impedimento quando recebeu a bola antes do passe decisivo, mas o “Archivo VAR” negou isso.

A rede afirmou: “O astro argentino estava mais distante do gol do que praticamente todos os zagueiros ingleses... Basta olhar para as linhas do gramado e observar o quão perto Messi estava de uma delas”.



