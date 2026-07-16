Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Vídeo: Opinião do árbitro... O gol de Lautaro Martínez deveria ter sido anulado por causa de uma falta em Messi?

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
Espanha x Argentina
Espanha
L. Martinez
L. Messi
England
Argentina
EUA
Espanha

O objetivo é garantir à Argentina uma vaga na final

 O segundo gol da Argentina, marcado contra a Inglaterra ontem, quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo, gerou grande polêmica, especialmente porque garantiu à seleção a vaga na final.

Muitos, principalmente nas redes sociais, afirmaram que o gol deveria ter sido anulado, alegando uma falta contra Lionel Messi, craque da Argentina, após sua entrada em Jed Spence, jogador da Inglaterra.

Messi fez um belo cruzamento aos 92 minutos, Lautaro Martínez subiu para cabecear e marcou, garantindo à Argentina a vaga na final, marcada para o próximo domingo contra a Espanha.



A rede “Archivo Far”, especializada em questões de arbitragem, afirmou em sua conta no “X”: “Houve falta de Messi em Spence antes do gol de Lautaro? A resposta é não”.

E continuou: “Embora, em algumas imagens, a cena possa dar a impressão de que houve um pisão, esse ato não ocorreu”.

E concluiu: “Na verdade, Spence reclama de uma cãibra na perna oposta, a esquerda”.


 Vale lembrar que houve quem questionasse a validade do primeiro gol, que saiu de uma jogada de Messi, quando ele passou a bola para Enzo Fernández na entrada da área, que chutou com força e mandou a bola para o fundo da rede.

Alguns alegaram que Messi estava em posição de impedimento quando recebeu a bola antes do passe decisivo, mas o “Archivo VAR” negou isso.

A rede afirmou: “O astro argentino estava mais distante do gol do que praticamente todos os zagueiros ingleses... Basta olhar para as linhas do gramado e observar o quão perto Messi estava de uma delas”.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google