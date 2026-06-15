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VÍDEO: “Onde quer que eu fosse, era vaiado” – Anton Ferdinand fala abertamente sobre o incidente com John Terry, sua ascensão no West Ham, a relação com Rio e muito mais no podcast “Beast Mode On”

A. Ferdinand
A. Akinfenwa
West Ham
Premier League
Sunderland
Queens Park Rangers
Championship

O ex-zagueiro do West Ham e do Sunderland, Anton Ferdinand, se junta a Adebayo Akinfenwa no último episódio do podcast “Beast Mode On”. Aos 41 anos, ele fala sobre sua trajetória no futebol profissional e as experiências que o moldaram, tanto dentro quanto fora de campo. Desde sua formação nas categorias de base do West Ham até se firmar na Premier League, Ferdinand reflete sobre os altos e baixos da vida no mais alto nível do esporte.

Clique no botão de reprodução acima para assistir ao episódio completo ⬆️

O podcast Beast Mode On está disponível no YouTube e no Spotify, com todos os episódios gratuitos para assistir e ouvir agora.

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