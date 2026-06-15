O ex-zagueiro do West Ham e do Sunderland, Anton Ferdinand, se junta a Adebayo Akinfenwa no último episódio do podcast “Beast Mode On”. Aos 41 anos, ele fala sobre sua trajetória no futebol profissional e as experiências que o moldaram, tanto dentro quanto fora de campo. Desde sua formação nas categorias de base do West Ham até se firmar na Premier League, Ferdinand reflete sobre os altos e baixos da vida no mais alto nível do esporte.
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O podcast Beast Mode On está disponível no YouTube e no Spotify, com todos os episódios gratuitos para assistir e ouvir agora.