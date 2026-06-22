Vídeo: Onde está a marcação defensiva?… A Nova Zelândia surpreende o Egito com um gol inesperado

A seleção da Nova Zelândia assumiu a liderança no placar na partida contra o Egito, na segunda rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

O Egito começou a partida partindo para o ataque, na tentativa de abrir o placar, mas os Faraós não souberam aproveitar as oportunidades que tiveram e acabaram sendo punidos pelo adversário.

Aos 15 minutos, Finn Sormann subiu para cabecear um cruzamento perfeito e mandou a bola para o fundo da rede do goleiro Mustafa Shubair, sem qualquer marcação defensiva.

Yasser Ibrahim, árbitro da partida, pediu ao emiradense Omar Al-Ali que anulasse o gol alegando uma falta cometida contra um jogador da Nova Zelândia, mas o árbitro recusou e validou o gol.















