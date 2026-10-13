Vídeo: o Zaeem merecia? Especialistas em arbitragem comentam o pênalti do Al Hilal contra o Al Sadd

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Um especialista em arbitragem analisou o pênalti marcado em favor do Al Hilal, da Arábia Saudita, na partida contra o Al Sadd, do Catar, nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al Hilal abriu o placar com o inglês Ollie Watkins, aos 40 minutos, antes de o árbitro japonês Yusuke Araki assinalar um pênalti também em favor de Watkins, aos 61 minutos.









O ex-jogador do Aston Villa se aproximou da meta do Al Sadd pelo lado esquerdo e se preparou para finalizar no ângulo mais distante, antes do surgimento de Paulo Otávio, jogador do Al Sadd, que tentou interceptar a finalização e acabou tocando a bola com a mão, mandando-a para fora do campo.









Momentos depois, Araki voltou ao monitor do árbitro de vídeo para revisar o lance antes de marcar o pênalti, convertido por Rúben Neves, que ampliou a vantagem do Al Hilal com o segundo gol, aos 65 minutos.

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O analista de arbitragem do jornal saudita Al Jazirah, Saad Al Kathiri, afirmou que a marcação do pênalti foi uma "decisão correta" do árbitro japonês.

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O ex-árbitro internacional explicou o lance: "O zagueiro do Al Sadd interceptou a bola com a mão, aumentando o volume do corpo, (e ela estava) em posição antinatural, e o defensor deveria ter recebido o cartão amarelo".









O egípcio Mohamed Kamal Richa, analista de arbitragem do jornal saudita Arriyadiyah, teve a mesma opinião sobre o pênalti do Al Hilal diante do Al Sadd e garantiu: "A sala do VAR acertou ao chamar o árbitro e marcar o pênalti".









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O Al Hilal garantiu a vitória por 2 a 0 em Doha e chegou aos 6 pontos, empatado com o Esteghlal, do Irã, e o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.