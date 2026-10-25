O Bournemouth aprofundou as feridas de seu anfitrião, o Manchester United, após vencê-lo por 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste domingo, no estádio Old Trafford, pela oitava rodada da Premier League.









Os gols do Bournemouth foram marcados por Ryan (aos 38 minutos), Marcus Tavernier (aos 43 minutos) e Evanilson (aos 71 minutos).

O Bournemouth elevou sua pontuação para 9 pontos, na 13ª posição, enquanto o Manchester United permaneceu com 7 pontos, na 16ª posição.









O Manchester United não sabe o que é vencer nas últimas 8 partidas em todas as competições, mais precisamente desde seu triunfo sobre o Sabah, do Azerbaijão, pela Liga dos Campeões, pelo placar de 4 a 0.

O futuro do técnico Michael Carrick ficou por um fio, diante do colapso do Manchester United e de sua aproximação do fundo da tabela de classificação.