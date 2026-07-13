Vídeo: O técnico da seleção egípcia... De lavador de pratos nos Estados Unidos à conquista da glória na Copa do Mundo

Saafan Al-Saghir, treinador de goleiros da seleção egípcia, revelou vários bastidores emocionantes que marcaram a trajetória dos “Faraós” na Copa do Mundo de 2026, falando sobre os momentos de tensão durante a disputa de pênaltis contra a Austrália, e sobre sua expulsão na partida contra a Argentina, além de uma comovente história humana sobre sua viagem aos Estados Unidos anos atrás e como ele voltou para lá desta vez como campeão com a seleção egípcia.

Saafan Al-Saghir disse, em declarações ao canal “Al-Nahar”: “Fiquei muito tenso antes de Mohamed Salah cobrar o pênalti contra a Austrália e, naquele momento, senti que meu coração ia parar. Depois da partida, contei a ele o que senti, mas ele me respondeu dizendo que havia chutado a bola propositalmente daquela maneira para dar confiança aos demais jogadores antes de eles cobrarem seus pênaltis”.

Ele acrescentou: “Antes do início da disputa de pênaltis contra a Austrália, Mustafa Shubair pediu para ficar sozinho por alguns minutos a fim de se concentrar melhor. De fato, ele se afastou para o banco de reservas enquanto Hossam Hassan dava as últimas instruções aos batedores e ficou sozinho até se preparar mentalmente para o confronto”.

O treinador de goleiros da seleção egípcia continuou: “Antes de Lionel Messi cobrar o pênalti contra a seleção egípcia, eu disse a Mohamed Abdel Wahid que Mustafa Shubair iria defendê-lo, e foi exatamente o que aconteceu”.

Saafan passou a falar sobre o incidente da sua expulsão contra a Argentina, dizendo: “Alexis McAllister estava jogando garrafas de água em direção ao banco de reservas da seleção egípcia, então fui até ele e perguntei: ‘Por que você está fazendo isso?’ Mas ele colocou a mão na boca e falou comigo, e esse gesto, por si só, já justifica a expulsão”.

E acrescentou: “O árbitro não viu o que aconteceu entre nós, mas me viu entrando em campo e decidiu me expulsar imediatamente. Naquele momento, percebi que tudo tinha acabado, mas o preparador físico argentino, que faz parte da comissão técnica da seleção egípcia, interveio e me impediu de ir até o árbitro”.

Saafan Al-Saghir concluiu suas declarações revelando um lado comovente de sua vida pessoal, dizendo: “Depois que me aposentei do futebol, saí do Egito e fui para os Estados Unidos, onde trabalhei em um lava-rápido, lavei pratos e também fiz entregas em domicílio. Eu gostaria que minha mãe estivesse viva para ver seu filho alcançando a glória com a seleção egípcia nos Estados Unidos”.

Ele acrescentou: “Quando viajamos para os Estados Unidos para o estágio de preparação antes da Copa do Mundo, minha filha mais velha escreveu uma postagem comovente na qual dizia: ‘Este é o país onde meu pai sofreu uma lesão há anos, mas para o qual ele voltou hoje como um herói, e estou muito orgulhosa dele’... Essas palavras foram um dos momentos mais marcantes para mim.”