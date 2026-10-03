Mohammed Al-Owais foi carregado nos ombros pelos companheiros da seleção da Arábia Saudita, depois de conduzi-los à partida final da Copa do Golfo Arábico em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27".

A seleção saudita venceu a congênere do Catar nos pênaltis, após o empate sem gols no tempo normal e na prorrogação da partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jeddah, na semifinal do torneio do Golfo.

A cobrança de pênaltis contou com a atuação brilhante de Mohammed Al-Owais, que defendeu as cobranças de Jassem Jaber e Khoukhi Bouallem, levando a Arábia Saudita a vencer por 3 a 2.

A cobrança de Bouallem, especificamente, foi excepcional: Al-Owais a defendeu no primeiro momento, mas ela foi repetida porque ele saiu da linha do gol, no entanto conseguiu defendê-la também na repetição.

Em razão dessas atuações, Mohammed Al-Owais recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, conforme revelou a Federação da Copa do Golfo de Futebol.

Os companheiros do goleiro do Al-Hilal também o celebraram após a partida, carregando-o nos ombros, depois de ele ter sido o maior responsável pela classificação à final.

Al-Owais repetiu as atuações de destaque que apresentou na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México, especialmente na primeira partida da fase de grupos contra o Uruguai, que terminou com empate em 1 a 1.

Vale lembrar que a seleção saudita enfrentará o vencedor do confronto entre Omã e Emirados Árabes Unidos na partida final da Golfo 27, na próxima terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jeddah.