O Borussia Dortmund desferiu um duro golpe no Real Madrid, ao resolver oficialmente, nesta sexta-feira à noite, a questão de um dos principais alvos do clube madrilenho.

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O zagueiro alemão Nico Schlotterbeck vinha sendo fortemente associado a uma transferência para o Real Madrid nos últimos tempos, especialmente porque seu contrato com o Dortmund se estendia até o verão de 2027, o que o tornava um alvo atraente no mercado de transferências.

No entanto, o Borussia Dortmund anunciou, nesta sexta-feira, a renovação do contrato de Schlotterbeck (26 anos) até 2031, fechando as portas para qualquer tentativa de contratá-lo nos próximos anos.

Schlotterbeck chegou ao Dortmund vindo do Freiburg no verão de 2022 e, desde então, tornou-se um dos pilares da equipe, tendo disputado 155 partidas oficiais com a camisa preta do Westfalenstadion, nas quais marcou 10 gols e deu 18 assistências. Além disso, disputou 25 partidas pela seleção alemã desde sua estreia em 2022.

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Um passo de extrema importância

Em declarações oficiais, Carsten Kramer, diretor administrativo do clube, confirmou que a renovação do contrato de Schlotterbeck representa um passo de extrema importância, ressaltando que o jogador é de grande valor tanto no aspecto técnico quanto no pessoal, além de estar plenamente ciente de sua posição dentro do clube e do projeto que está sendo construído.

Por sua vez, Lars Ricken, diretor esportivo, enfatizou que resolver a questão neste momento era um objetivo claro, explicando que Schlotterbeck é um dos líderes dentro da equipe e da seleção. Ele também elogiou seu forte retorno após a última lesão, confirmando a confiança do clube em sua capacidade de evoluir continuamente e se tornar um elemento indispensável.

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As negociações transcorreram em clima positivo

Por sua vez, Oli Bock, diretor esportivo do clube, destacou que Schlotterbeck é considerado um dos melhores zagueiros do mundo, graças às suas habilidades excepcionais tanto no passe quanto nos desarmes, além de sua presença física e espírito de luta em campo, expressando sua confiança em alcançar grandes conquistas com ele na próxima temporada.

Já Schlotterbeck expressou sua grande satisfação com a renovação do contrato, afirmando que não se apressou em tomar a decisão devido à sua importância, e que as negociações transcorreram em um ambiente positivo e baseado na confiança. Ele acrescentou que a diretoria do clube lhe apresentou um projeto claro e ambicioso, o que o motivou a continuar, enfatizando que seu principal objetivo é conquistar títulos com o Borussia Dortmund.

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