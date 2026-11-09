Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Vídeo: o segredo do lance polêmico - por que Álvarez entrou no Metropolitano em meio aos jogadores do Barcelona?

J. Alvarez
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Argentina
Espanha

Os bastidores da cena por completo

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

Um vídeo que circulou nas redes gerou ampla polêmica em torno do argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, depois que ele apareceu entrando no gramado na fila dos jogadores do Barcelona, e não ao lado de seus companheiros do time madrilenho.

Isso aconteceu antes da partida entre os dois times, no último domingo, no estádio "Riyadh Air Metropolitano", pela 12ª rodada de LaLiga, que terminou com vitória do Barça pelo placar de 2 a 1.

A rede "ESPN" publicou o vídeo da entrada dos dois times no gramado em sua conta no "Facebook" e escreveu: "Julián Álvarez se viu por engano do outro lado e entrou no gramado ao lado dos jogadores do Barcelona".

Apesar disso, Fermín López, craque do Barcelona, também apareceu no vídeo entrando no gramado ao lado dos jogadores do Atlético de Madrid.

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

22 de nov. de 2026

VIL

VIL

GET

GET

La Liga

22 de nov. de 2026

ATM

ATM

A rede argentina "Deportes 24" revelou, por meio da plataforma "X", que a cena que circulou tem uma explicação diferente, esclarecendo que o árbitro da partida pediu aos jogadores, enquanto estavam no túnel que leva ao gramado, que se misturassem entre si, em homenagem à memória do jogador Jesús de Miguel, que faleceu dias antes.

Vale lembrar que Julián Álvarez foi associado a uma transferência para o Barcelona durante a última janela de transferências de verão, mas o Atlético de Madrid se recusou a abrir as negociações com o Barça sobre o negócio.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google