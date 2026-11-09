Um vídeo que circulou nas redes gerou ampla polêmica em torno do argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, depois que ele apareceu entrando no gramado na fila dos jogadores do Barcelona, e não ao lado de seus companheiros do time madrilenho.

Isso aconteceu antes da partida entre os dois times, no último domingo, no estádio "Riyadh Air Metropolitano", pela 12ª rodada de LaLiga, que terminou com vitória do Barça pelo placar de 2 a 1.

A rede "ESPN" publicou o vídeo da entrada dos dois times no gramado em sua conta no "Facebook" e escreveu: "Julián Álvarez se viu por engano do outro lado e entrou no gramado ao lado dos jogadores do Barcelona".

Apesar disso, Fermín López, craque do Barcelona, também apareceu no vídeo entrando no gramado ao lado dos jogadores do Atlético de Madrid.

A rede argentina "Deportes 24" revelou, por meio da plataforma "X", que a cena que circulou tem uma explicação diferente, esclarecendo que o árbitro da partida pediu aos jogadores, enquanto estavam no túnel que leva ao gramado, que se misturassem entre si, em homenagem à memória do jogador Jesús de Miguel, que faleceu dias antes.

Vale lembrar que Julián Álvarez foi associado a uma transferência para o Barcelona durante a última janela de transferências de verão, mas o Atlético de Madrid se recusou a abrir as negociações com o Barça sobre o negócio.