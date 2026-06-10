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Vídeo: “O novo vidente da Copa do Mundo”... “Jamal Pogba” prevê o campeão da Copa do Mundo de 2026

Arábia Saudita x Uruguai
Arábia Saudita
Uruguai
Copa do Mundo
França
Espanha
Portugal
Inglaterra
Brasil
Argentina
P. Pogba
Arábia Saudita
Uruguai
EUA
França
Espanha
Portugal
England
Brasil
Argentina

A escolha era entre 7 seleções

Para além das previsões dos analistas e da inteligência artificial, os fãs do futebol aguardam ansiosamente outro tipo de previsão antes dos grandes torneios.

E estamos falando aqui das previsões que vêm longe da intervenção humana, como aconteceu com o histórico polvo “Paul”, que ganhou ampla fama mundial durante a Copa do Mundo de Futebol de 2010 na África do Sul, graças às suas previsões precisas dos resultados das partidas.

E hoje é a vez de outro animal, o camelo, que acendeu a corrida das previsões poucas horas antes do início da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

Em dezembro de 2025, o astro francês Paul Pogba anunciou uma parceria estratégica e a aquisição de uma participação estimada em 20% no time saudita “Al-Hobub”, considerado o primeiro time profissional de corridas de camelos do mundo. 

Hoje, o clube publicou em sua página no Facebook um vídeo em que Pogba aparece com um camelo, fazendo uma previsão sobre o vencedor da Copa do Mundo de 2026.

Copa do Mundo
Arábia Saudita crest
Arábia Saudita
KSA
Uruguai crest
Uruguai
URU

A camela prevê o vencedor da Copa do Mundo de 2026 escolhendo um balde com a bandeira de um determinado país para beber.

As opções eram as seleções da França, Espanha, Argentina, Arábia Saudita, Brasil, Inglaterra e Portugal.

Depois que Pogba o soltou, o camelo foi direto para o balde com a bandeira da França, prevendo assim a vitória dos Bleus na Copa do Mundo de 2026.

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