Vídeo: “O monstro está 200% pronto”... Cristiano repreende astro da Portugal antes do confronto contra a Espanha

Cristiano Ronaldo, lenda de Portugal, se prepara para enfrentar um desafio difícil com a seleção de seu país, amanhã, segunda-feira, contra a Espanha, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A partida atrai a atenção mundial, sendo considerada um dos grandes confrontos mais esperados da Copa do Mundo, devido ao calibre dos jogadores presentes nas duas seleções.

Além disso, a seleção espanhola busca a revanche contra a Portugal, após a conquista do título da Liga das Nações de 2025 por Ronaldo e seus companheiros, quando o jogo terminou empatado em 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação, na Allianz Arena.

O jornal “AS” publicou um vídeo em sua conta no “X”, que mostra a seriedade evidente de Ronaldo nos treinos.

No vídeo, Ronaldo aparece jogando uma bola alta entre João Cancelo e Nuno Mendes, mas este último não saltou para alcançá-la e a tratou com evidente desprezo, permitindo que seu companheiro a recuperasse com facilidade.

Cristiano Ronaldo dirigiu-se diretamente a Mendes e exigiu, de forma contundente, que ele se esforçasse mais, dizendo que deveria ter saltado e cabeceado a bola.

O jornal espanhol comentou o vídeo: “Cristiano Ronaldo exige mais intensidade de Nuno Mendes... O monstro está 200% pronto a 24 horas do confronto contra a Espanha”.







