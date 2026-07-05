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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: “O monstro está 200% pronto”... Cristiano repreende astro da Portugal antes do confronto contra a Espanha

Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
C. Ronaldo
N. Mendes
Portugal
Espanha
EUA

Um confronto de revanche na Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo, lenda de Portugal, se prepara para enfrentar um desafio difícil com a seleção de seu país, amanhã, segunda-feira, contra a Espanha, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A partida atrai a atenção mundial, sendo considerada um dos grandes confrontos mais esperados da Copa do Mundo, devido ao calibre dos jogadores presentes nas duas seleções.

Além disso, a seleção espanhola busca a revanche contra a Portugal, após a conquista do título da Liga das Nações de 2025 por Ronaldo e seus companheiros, quando o jogo terminou empatado em 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação, na Allianz Arena.

O jornal “AS” publicou um vídeo em sua conta no “X”, que mostra a seriedade evidente de Ronaldo nos treinos.

No vídeo, Ronaldo aparece jogando uma bola alta entre João Cancelo e Nuno Mendes, mas este último não saltou para alcançá-la e a tratou com evidente desprezo, permitindo que seu companheiro a recuperasse com facilidade.

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Portugal
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ESP

Cristiano Ronaldo dirigiu-se diretamente a Mendes e exigiu, de forma contundente, que ele se esforçasse mais, dizendo que deveria ter saltado e cabeceado a bola.

O jornal espanhol comentou o vídeo: “Cristiano Ronaldo exige mais intensidade de Nuno Mendes... O monstro está 200% pronto a 24 horas do confronto contra a Espanha”.



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