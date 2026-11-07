O inglês Liam Delap, atacante do Nottingham Forest, fez questão de homenagear o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr da Arábia Saudita, sobre os escombros do Manchester City, rival tradicional do seu antigo clube, o Manchester United.

O Nottingham Forest venceu o visitante Manchester City pelo placar de 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste sábado, no estádio City Ground, pela décima rodada da Premier League.

A partida teve uma grande atuação de Delap, que marcou o segundo e o terceiro gols, sendo o último espetacular, depois de recuperar a bola diante da sua própria área, arrancar e tomá-la posse diante do gol do City para mandá-la para o fundo das redes.

Porém, o mais impressionante não foi o gol em si, mas o que o atacante inglês fez após marcá-lo, quando correu em direção à bandeirinha de escanteio e comemorou com a famosa comemoração do astro português Cristiano Ronaldo.

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A comemoração de Delap ao estilo de Ronaldo veio apenas dois dias após o anúncio da aposentadoria do astro português do futebol em nível internacional, o que indica que o atacante inglês quis homenageá-lo à sua maneira.

E não há dúvida de que a homenagem foi ainda melhor por ter vindo com um gol contra o Manchester City, rival tradicional do Manchester United, o clube que deu início à trajetória de Ronaldo rumo ao topo do futebol mundial.

E a atitude não foi estranha para Delap, já que ele admitiu em uma entrevista anterior, em 2020, que seu ídolo nos campos de futebol é Cristiano Ronaldo, chegando a descrevê-lo como o melhor jogador do mundo.

Vale lembrar que Delap havia marcado apenas um único gol na atual temporada, contra o Aston Villa, há cerca de dois meses, antes do seu doblete histórico contra o Manchester City, o clube no qual iniciou sua carreira no futebol.