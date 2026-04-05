Vídeo... O goleiro do Al-Taawoun coloca Yassine Bounou numa situação embaraçosa

O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, não escapou das críticas da mídia após o decepcionante empate de sua equipe contra o Al-Taawoun, por 2 a 2, na 27ª rodada da Liga Roshen.

Com esse resultado, o Al-Hilal perdeu mais dois pontos na disputa pelo título, elevando sua pontuação para 65 pontos na segunda colocação, empatado com o Al-Ahli de Jeddah, terceiro colocado, e atrás do Al-Nassr, com uma diferença de 5 pontos.

O jornalista saudita Khaled Al-Shneef, em seu programa “Dorina Ghair”, mostrou uma imagem da jogada que resultou no segundo gol do Al-Taawoun, destacando o mau desempenho de Yassine Bounou na jogada inicial.

Leia também... Diab critica Inzaghi: “Um único jogador destruiu o seu sistema!”

Leia também... Vídeo... Lenda do Al-Hilal: “O Líder perdeu a sua identidade com Inzaghi”

Bono apareceu mal posicionado, não conseguindo estar no lugar certo para pegar a bola, o que deu ao Al-Taawoun a chance de recuperar a posse e, em seguida, cruzar a bola e balançar as redes.

O comentarista comparou a jogada de Bono com a atuação do goleiro brasileiro Mailsão, que joga pelo Al-Taawoun, e que passou por uma situação semelhante, mas cujo bom posicionamento dentro da área lhe permitiu defender a bola.

Além disso, Al-Shneif comparou os números de Bono com os do goleiro do Al-Taawoun na partida, já que este último defendeu seis tentativas dentro da área, enquanto o goleiro marroquino não conseguiu defender nenhuma.

Sobre isso, Al-Shneif disse: “Bono foi fantástico em sua primeira temporada com o Al-Hilal, mas não conseguiu repetir o mesmo desempenho na temporada passada e na atual”.

E concluiu: “Esse declínio não diminui Bono, pois ele continua sendo, sem dúvida alguma, um dos melhores goleiros do mundo”.







