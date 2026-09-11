A equipe do Al-Qadsiah, comandada por seu técnico irlandês Brendan Rodgers, seguiu apresentando atuações emocionantes e contra-ataques fulminantes, após marcar dois gols espetaculares nas redes do Al-Ettifaq, na noite desta sexta-feira, pela 7ª rodada da Roshn Saudi League.

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O Al-Qadsiah marcou dois gols em apenas 3 minutos. O primeiro veio pelos pés do mexicano Julián Quiñones, artilheiro do campeonato na temporada passada, após receber um belo passe de Mohammed Abu Al-Shamat e mandar a bola para as redes aos 13 minutos.

E menos de 3 minutos depois, o italiano Mateo Retegui marcou o segundo gol após um contra-ataque fulminante conduzido por Bonsu Baah, que passou para o companheiro dentro da área para marcar o segundo tento.

O curioso é que Mohammed Abu Al-Shamat, apesar de atuar como lateral-direito, já chegou a 6 participações em 7 jogos até agora, com 3 gols marcados e outras 3 assistências.

Já Quiñones chegou à quarta participação, com 3 gols e uma assistência, enquanto o saldo de Retegui subiu para 6 participações em 8 jogos por diferentes competições, com 6 gols marcados e nenhuma assistência.

A temporada atual tem sido marcada por uma disputa acirrada do Al-Qadsiah pelo título do campeonato, já que a equipe lidera a tabela de classificação da Roshn Saudi League, com 15 pontos, empatada com Al-Hilal e Al-Nassr.