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Vídeo: O filho do Iraque cumpre o que promete... Ayman Hussein relembra sua declaração histórica

Iraque x Bolívia
Iraque
Bolívia
Eliminatórias (Repescagem)
A. Hussein
Copa do Mundo
Iraque
Bolívia

Ayman Hussein realiza seu sonho nove anos após ter feito essa promessa

Ayman Hussein, atacante da seleção do Iraque e do clube Al-Karma, relembrou sua declaração histórica após a classificação dos Leões do Eufrates para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Ayman Hussein liderou a seleção do Iraque na vitória sobre a Bolívia (2 a 1), marcando o gol da vitória na madrugada desta quarta-feira, na repescagem para a Copa do Mundo.

A seleção iraquiana se classificou para a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, e pela primeira vez em 40 anos, já que sua última participação foi na edição do México em 1986, quando foi eliminada na fase de grupos após três derrotas para o México, a Bélgica e o Paraguai.

A seleção iraquiana foi sorteada para o Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026, que conta com França, Senegal e Noruega.

Após a classificação dos Leões do Eufrates, Ayman Hussein publicou em sua página oficial no Instagram um vídeo antigo de uma entrevista televisiva de 2017, na qual disse: “Meu objetivo é levar o Iraque à Copa do Mundo”. Quando questionado sobre sua capacidade de alcançar isso, ele respondeu: “Se Deus quiser, se for a vontade de Deus”.

Ayman Hussein comentou sua declaração antiga dizendo: “O filho do Iraque, quando promete, cumpre; quando fala, é sincero; e quando se levanta, sacode a terra sob os pés do desespero”.

E acrescentou: “Mil parabéns a todos os iraquianos, essa alegria é um direito de vocês que há muito esperavam... Que Deus tenha misericórdia dos nossos mártires justos”.


Após a partida contra a Bolívia, Ayman Hussein declarou à mídia: “Nos classificamos para a Copa do Mundo; esse é o fruto dos grandes esforços dos jogadores e da torcida ao longo de toda a campanha das eliminatórias. Essa conquista merece ser comemorada em todo o país”.

E continuou: “Dedicamos esta vitória e a classificação à nossa fiel torcida, e pedimos que hoje seja declarado feriado oficial para comemorar esta conquista histórica”.

Ele explicou: “Disputamos 21 partidas durante a fase de eliminatórias e, graças a Deus, conseguimos a classificação para a Copa do Mundo, uma conquista tão esperada e que foi nossa prioridade nos últimos anos”.

E concluiu: “Todos os jogadores demonstraram grande comprometimento em campo, jogamos com espírito de equipe e não precisamos de motivação extra, pois todos estavam cientes da importância da partida e do peso da responsabilidade que recaiu sobre seus ombros, e graças a Deus conseguimos.”

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