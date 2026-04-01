Vídeo: O filho do Iraque cumpre o que promete... Ayman Hussein relembra sua declaração histórica

Ayman Hussein, atacante da seleção do Iraque e do clube Al-Karma, relembrou sua declaração histórica após a classificação dos Leões do Eufrates para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Ayman Hussein liderou a seleção do Iraque na vitória sobre a Bolívia (2 a 1), marcando o gol da vitória na madrugada desta quarta-feira, na repescagem para a Copa do Mundo.

A seleção iraquiana se classificou para a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, e pela primeira vez em 40 anos, já que sua última participação foi na edição do México em 1986, quando foi eliminada na fase de grupos após três derrotas para o México, a Bélgica e o Paraguai.

A seleção iraquiana foi sorteada para o Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026, que conta com França, Senegal e Noruega.

Após a classificação dos Leões do Eufrates, Ayman Hussein publicou em sua página oficial no Instagram um vídeo antigo de uma entrevista televisiva de 2017, na qual disse: “Meu objetivo é levar o Iraque à Copa do Mundo”. Quando questionado sobre sua capacidade de alcançar isso, ele respondeu: “Se Deus quiser, se for a vontade de Deus”.

Ayman Hussein comentou sua declaração antiga dizendo: “O filho do Iraque, quando promete, cumpre; quando fala, é sincero; e quando se levanta, sacode a terra sob os pés do desespero”.

E acrescentou: “Mil parabéns a todos os iraquianos, essa alegria é um direito de vocês que há muito esperavam... Que Deus tenha misericórdia dos nossos mártires justos”.





Após a partida contra a Bolívia, Ayman Hussein declarou à mídia: “Nos classificamos para a Copa do Mundo; esse é o fruto dos grandes esforços dos jogadores e da torcida ao longo de toda a campanha das eliminatórias. Essa conquista merece ser comemorada em todo o país”.

E continuou: “Dedicamos esta vitória e a classificação à nossa fiel torcida, e pedimos que hoje seja declarado feriado oficial para comemorar esta conquista histórica”.

Ele explicou: “Disputamos 21 partidas durante a fase de eliminatórias e, graças a Deus, conseguimos a classificação para a Copa do Mundo, uma conquista tão esperada e que foi nossa prioridade nos últimos anos”.

E concluiu: “Todos os jogadores demonstraram grande comprometimento em campo, jogamos com espírito de equipe e não precisamos de motivação extra, pois todos estavam cientes da importância da partida e do peso da responsabilidade que recaiu sobre seus ombros, e graças a Deus conseguimos.”