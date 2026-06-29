Vídeo: O fantasma da eliminação precoce?.. O Japão surpreende o Brasil com um belo gol

O Japão causou uma grande surpresa durante o confronto contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ao conseguir abrir o placar com um gol sem resposta no primeiro tempo, colocando a “Seleção” sob pressão logo no início da partida eliminatória.

O gol saiu aos 29 minutos, marcado por Kaishu Sano, que fez uma jogada individual espetacular, driblando mais de um zagueiro brasileiro antes de soltar um chute forte da entrada da área, que se alojou no canto inferior esquerdo do gol do goleiro Alisson, que ficou impotente para defendê-lo.

O gol acirrou o clima da partida, com o Brasil buscando uma rápida reação diante de uma seleção japonesa que se mostrou organizada e perigosa nos contra-ataques, enquanto os “Samurais Azuis” estavam prestes a protagonizar uma das maiores surpresas desta edição caso mantivessem a vantagem até o apito final.

A seleção brasileira chegou às oitavas de final após liderar o Grupo C com 7 pontos, após vitórias sobre o Haiti e a Escócia, e um empate com o Marrocos.

Já o Japão ficou em segundo lugar no Grupo 6, com 5 pontos, graças à vitória sobre a Tunísia e aos dois empates com a Holanda e a Suécia.