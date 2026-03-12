Traduzido por

VÍDEO: O ex-jogador do Newcastle Dwight Gayle fala sobre sua recuperação após ser dispensado pelo Arsenal, sua admiração pelo “monstro mental” Cristiano Ronaldo e muito mais no podcast Beast Mode On

O ex-atacante do Crystal Palace e do Newcastle United, Dwight Gayle, é o mais recente convidado do podcast Beast Mode On, onde discute sua trajetória desde as ligas amadoras até a Premier League, após ter sido dispensado pelo Arsenal quando era jovem. Agora com 36 anos, Gayle relembra sua admiração por David Beckham e Cristiano Ronaldo, o motivo pelo qual nunca se deu bem com Tony Pulis e muito mais.