VÍDEO: O ex-jogador do Newcastle, Dwight Gayle, fala sobre como se recuperou após ser dispensado pelo Arsenal, sobre sua admiração por Cristiano Ronaldo, o “monstro da mentalidade”, e muito mais no podcast “Beast Mode”

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O ex-atacante do Crystal Palace e do Newcastle United, Dwight Gayle, é o mais recente convidado do podcast “Beast Mode On”, onde fala sobre sua trajetória desde o futebol amador até a Premier League, após ter sido dispensado pelo Arsenal ainda jovem. Agora com 36 anos, Gayle relembra como idolatrava David Beckham e Cristiano Ronaldo, explica por que nunca se deu bem com Tony Pulis e muito mais.