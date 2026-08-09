O Liverpool sofreu um novo golpe doloroso em sua preparação para a nova temporada, depois de desperdiçar a vantagem de (2 a 0) e acabar perdendo para o Monaco, da França, por 3 gols, numa repetição decepcionante do roteiro da dura derrota que a equipe sofreu recentemente diante do Leeds United, o que sinaliza a dificuldade da missão que aguarda o novo treinador Iraola na reconstrução do time após a saída de seu ídolo Mohamed Salah.

O Liverpool começou a partida com força e domínio evidente, com Isak abrindo o placar aos 15 minutos com uma finalização rasteira e potente para dentro da meta, após uma jogada coletiva brilhante, antes de Wirtz acrescentar o segundo gol antes dos 30 minutos, após uma confusão dentro da pequena área, dando à equipe da casa uma vantagem confortável, com a qual a vitória parecia ao alcance.

Mas o repentino colapso defensivo, que se tornou uma característica preocupante nas últimas partidas do Liverpool, voltou a aparecer.

A um minuto do fim do primeiro tempo, Golovin diminuiu a diferença de pênalti com uma cobrança forte que morreu no ângulo superior, apesar de Alisson ter previsto corretamente a direção da bola, encerrando a primeira etapa com o placar de 2 a 1.

O colapso continuou no segundo tempo, quando o Monaco chegou ao empate apenas 10 minutos após o retorno do vestiário, quando Biereth aproveitou o rebote da defesa de Mamardashvili em sua primeira finalização, surpreendendo o goleiro brasileiro e marcando o segundo gol de empate.

E a sangria de gols não parou por aí, pois Vanderson conseguiu marcar o gol da vitória dos franceses em um escanteio no primeiro pau, superando a defesa inglesa com uma facilidade suspeita, completando o roteiro catastrófico que Anfield presenciou.

Esta derrota representa um novo golpe para o projeto de Iraola, que ainda está em suas fases iniciais, em um verão que testemunhou mudanças radicais com a saída de Salah e a troca da comissão técnica, apesar de a equipe ter conquistado duas vitórias sobre Sunderland e Wrexham em seus amistosos anteriores.