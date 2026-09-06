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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Vídeo: o dérbi se veste de vermelho: Arsenal vira o jogo sobre o Chelsea e alcança o City na liderança

Arsenal x Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
England

Confronto pegando fogo na Premier League

  O Arsenal decidiu o dérbi de Londres a seu favor ao vencer o visitante Chelsea por 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes no Emirates Stadium, pela terceira rodada da Premier League inglesa.

O Chelsea saiu na frente logo aos 2 minutos, com Morgan Rogers, deixando o dérbi pegar fogo cedo, especialmente após a comemoração provocadora de Rogers diante da torcida do Arsenal.



O Arsenal conseguiu empatar aos 25 minutos, com Kai Havertz, encerrando o primeiro tempo com o placar de 1 a 1.



No segundo tempo, o Arsenal manteve as tentativas até marcar o segundo gol aos 50 minutos, com Martin Ødegaard.



Depois disso, o Arsenal dominou muito a posse de bola e criou diversos ataques perigosos, mas o brilho do goleiro argentino Emiliano Martínez o impediu de ampliar sua produção ofensiva.

O Arsenal elevou sua pontuação para 9 pontos, dividindo a liderança com o Manchester City, enquanto o Chelsea estacionou nos 6 pontos, na quarta colocação.

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