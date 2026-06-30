Vídeo: O choque da eliminação agita a Holanda... Comemorações da comunidade marroquina terminam com uma grande intervenção das forças de segurança

As comemorações da comunidade marroquina na Holanda pela classificação dos Leões do Atlas para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026, após a vitória sobre a Holanda nos pênaltis, transformaram-se em um clima de tensão e caos em várias cidades holandesas, depois que as ruas testemunharam grandes aglomerações e confrontos com as forças de segurança que se estenderam até as primeiras horas da manhã.

Segundo a mídia holandesa, milhares de torcedores saíram às ruas de Amsterdã, Roterdã, Haia e Utrecht para comemorar a vitória histórica, hasteando bandeiras marroquinas em meio a comitivas de carros, buzinas incessantes e intensos disparos de fogos de artifício.

Várias áreas, com destaque para a Praça Dam, em Amsterdã, o bairro de Schelderswijk, em Haia, e as regiões de Lompok e Kanalineland, em Utrecht, ficaram lotadas de comemorantes que continuaram as comemorações apesar dos repetidos apelos da polícia para que encerrassem as aglomerações e voltassem para casa.

Com o aumento do número de participantes, a tensão se intensificou, e algumas áreas testemunharam atos de vandalismo e práticas que as autoridades classificaram como perigosas, incluindo a condução imprudente de motocicletas e carros, o lançamento de fogos de artifício e projéteis contra policiais, além de vários policiais terem sido alvo de provocações e insultos.

Esses acontecimentos levaram as autoridades holandesas a mobilizar unidades de combate à desordem, utilizar cães policiais e canhões de água para restabelecer o controle da situação, enquanto a polícia realizou várias prisões após seus agentes terem sido alvo de arremesso de pedras em alguns bairros, especialmente na cidade de Haia.

Em Utrecht, a polícia registrou inúmeras infrações de trânsito depois que alguns motoristas dirigiram seus veículos sobre as calçadas e ciclovias em meio a aglomerações de torcedores, enquanto as tensões em Amsterdã se estenderam até as primeiras horas da manhã, em um cenário que refletiu a magnitude do choque causado pela eliminação da seleção holandesa do torneio.

A seleção marroquina havia conquistado uma vitória histórica sobre a seleção holandesa nos pênaltis, após o empate (1 a 1) no tempo regulamentar, o que desencadeou uma onda de comemorações generalizadas entre a comunidade marroquina na Holanda, antes que algumas dessas comemorações se transformassem em distúrbios de segurança em várias cidades.