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Vídeo: O choque da eliminação agita a Holanda... Comemorações da comunidade marroquina terminam com uma grande intervenção das forças de segurança

Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo
Países Baixos
Marrocos
México

Os Negros do Atlas agitam as ruas

As comemorações da comunidade marroquina na Holanda pela classificação dos Leões do Atlas para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026, após a vitória sobre a Holanda nos pênaltis, transformaram-se em um clima de tensão e caos em várias cidades holandesas, depois que as ruas testemunharam grandes aglomerações e confrontos com as forças de segurança que se estenderam até as primeiras horas da manhã.

Segundo a mídia holandesa, milhares de torcedores saíram às ruas de Amsterdã, Roterdã, Haia e Utrecht para comemorar a vitória histórica, hasteando bandeiras marroquinas em meio a comitivas de carros, buzinas incessantes e intensos disparos de fogos de artifício.

Várias áreas, com destaque para a Praça Dam, em Amsterdã, o bairro de Schelderswijk, em Haia, e as regiões de Lompok e Kanalineland, em Utrecht, ficaram lotadas de comemorantes que continuaram as comemorações apesar dos repetidos apelos da polícia para que encerrassem as aglomerações e voltassem para casa.

Com o aumento do número de participantes, a tensão se intensificou, e algumas áreas testemunharam atos de vandalismo e práticas que as autoridades classificaram como perigosas, incluindo a condução imprudente de motocicletas e carros, o lançamento de fogos de artifício e projéteis contra policiais, além de vários policiais terem sido alvo de provocações e insultos.

Esses acontecimentos levaram as autoridades holandesas a mobilizar unidades de combate à desordem, utilizar cães policiais e canhões de água para restabelecer o controle da situação, enquanto a polícia realizou várias prisões após seus agentes terem sido alvo de arremesso de pedras em alguns bairros, especialmente na cidade de Haia.

Em Utrecht, a polícia registrou inúmeras infrações de trânsito depois que alguns motoristas dirigiram seus veículos sobre as calçadas e ciclovias em meio a aglomerações de torcedores, enquanto as tensões em Amsterdã se estenderam até as primeiras horas da manhã, em um cenário que refletiu a magnitude do choque causado pela eliminação da seleção holandesa do torneio.

A seleção marroquina havia conquistado uma vitória histórica sobre a seleção holandesa nos pênaltis, após o empate (1 a 1) no tempo regulamentar, o que desencadeou uma onda de comemorações generalizadas entre a comunidade marroquina na Holanda, antes que algumas dessas comemorações se transformassem em distúrbios de segurança em várias cidades.

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