A seleção da África do Sul sofreu mais um revés durante o confronto contra o México, na noite desta quinta-feira, na estreia da Copa do Mundo de 2026, em uma partida que começou marcada pelo nervosismo e pelos erros defensivos que alteraram o equilíbrio do jogo logo nos primeiros minutos.

A seleção “Bafana Bafana” sofreu o primeiro gol apenas 9 minutos após o início da partida, depois que o atacante mexicano Julián Quiñones aproveitou um erro grave do goleiro para disparar um chute forte que acertou o fundo da rede, dando à seleção do México uma vantagem inicial que atrapalhou os planos da seleção sul-africana desde o início.

Com o início do segundo tempo, mais precisamente após apenas 5 minutos, o sofrimento da seleção sul-africana aumentou ainda mais, depois que a equipe sofreu um novo golpe com a expulsão do zagueiro Yaya Stoli, após ter derrubado um jogador do México que estava a caminho de ficar cara a cara com o goleiro, levando o árbitro a mostrar o cartão vermelho diretamente, por ser o último jogador da linha defensiva.

Essa expulsão veio agravar a situação dos “Rapazes” na partida e aumentar suas dificuldades na estreia, que também registrou a primeira expulsão da atual edição da Copa do Mundo, o que complicou ainda mais sua missão diante da seleção mexicana.

Além disso, as estatísticas revelaram que este cartão vermelho é o quinto na história das partidas de abertura da Copa do Mundo em todas as edições, um número que reflete o nível de tensão e pressão que geralmente caracteriza as partidas de abertura do torneio, que muitas vezes trazem acontecimentos excepcionais e surpresas logo no início.

Leia também... Vídeo: De Roshen ao mundo... Kenyonis abre o placar da Copa do Mundo

A forma como o zagueiro sul-africano foi expulso nesta jogada se assemelha ao que os zagueiros do Barcelona enfrentaram na última temporada, que, por sua vez, testemunhou uma série de expulsões impactantes que afetaram o time catalão em mais de uma ocasião.

O Barcelona recebeu 5 cartões vermelhos em diversas competições na última temporada, sendo 3 na La Liga e 2 na Liga dos Campeões, um indicador da repetição de erros individuais em momentos decisivos que afetaram a equipe em vários jogos.







