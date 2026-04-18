VÍDEO: O atacante do Fulham e da Nigéria, Alex Iwobi, fala abertamente sobre enfrentar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, por que teve que deixar o Arsenal e muito mais no último episódio do podcast “Beast Mode On”
Abebayo Akinfenwa recebe Alex Iwobi no podcast “Beast Mode On”, onde o ponta do Fulham fala sobre sua trajetória desde a base do Arsenal até se tornar titular na Premier League e deixar sua marca no cenário internacional com a seleção da Nigéria. O jogador de 29 anos também fala sobre seus confrontos com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, além de uma série de outros assuntos interessantes.
Clique no botão de reprodução acima para assistir ao episódio completo ⬆️
O podcast Beast Mode On está disponível no YouTube e no Spotify, com todos os episódios gratuitos para assistir e ouvir agora.