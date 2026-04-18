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VÍDEO: O atacante do Fulham e da Nigéria, Alex Iwobi, fala abertamente sobre enfrentar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, por que teve que deixar o Arsenal e muito mais no último episódio do podcast “Beast Mode On” A. Iwobi Fulham Premier League Nigéria Arsenal A. Akinfenwa Everton

Abebayo Akinfenwa recebe Alex Iwobi no podcast “Beast Mode On”, onde o ponta do Fulham fala sobre sua trajetória desde a base do Arsenal até se tornar titular na Premier League e deixar sua marca no cenário internacional com a seleção da Nigéria. O jogador de 29 anos também fala sobre seus confrontos com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, além de uma série de outros assuntos interessantes.