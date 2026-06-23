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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Novo recorde... Cristiano derruba Messi de um trono histórico na Copa do Mundo

Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo
C. Ronaldo
L. Messi
Portugal
Uzbequistão
EUA
Argentina

Don brilha contra o Uzbequistão

Cristiano Ronaldo continuou a brilhar na partida de Portugal contra o Uzbequistão, disputada nesta terça-feira, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo abriu o placar para sua equipe aos 6 minutos; em seguida, Nuno Mendes marcou o segundo gol aos 17 minutos; e o “Don” voltou a marcar, fazendo o terceiro gol de Portugal e o segundo dele aos 39 minutos.



Copa do Mundo
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Colômbia
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Portugal crest
Portugal
POR
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A conta “Mr. Sheep”, no “X”, informou que Cristiano Ronaldo estabeleceu um novo recorde histórico na partida contra o Uzbequistão.

Depois de se tornar o primeiro jogador da história a marcar em seis edições consecutivas da Copa do Mundo, Ronaldo, aos 41 anos e 138 dias, tornou-se o jogador mais velho a marcar dois gols em uma única partida na história da Copa do Mundo.

A lista ficou assim:

41 anos e 138 dias – Cristiano Ronaldo (2026 contra o Uzbequistão)

38 anos e 363 dias – Lionel Messi (2026 contra a Áustria)

38 anos e 34 dias – Roger Milla (1990 contra a Colômbia)

36 anos e 53 dias – Olivier Giroud (2022 contra a Austrália)

34 anos e 243 dias – László Vázikas (1982 contra El Salvador)



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