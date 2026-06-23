Cristiano Ronaldo continuou a brilhar na partida de Portugal contra o Uzbequistão, disputada nesta terça-feira, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Cristiano Ronaldo abriu o placar para sua equipe aos 6 minutos; em seguida, Nuno Mendes marcou o segundo gol aos 17 minutos; e o “Don” voltou a marcar, fazendo o terceiro gol de Portugal e o segundo dele aos 39 minutos.
A conta “Mr. Sheep”, no “X”, informou que Cristiano Ronaldo estabeleceu um novo recorde histórico na partida contra o Uzbequistão.
Depois de se tornar o primeiro jogador da história a marcar em seis edições consecutivas da Copa do Mundo, Ronaldo, aos 41 anos e 138 dias, tornou-se o jogador mais velho a marcar dois gols em uma única partida na história da Copa do Mundo.
A lista ficou assim:
41 anos e 138 dias – Cristiano Ronaldo (2026 contra o Uzbequistão)
38 anos e 363 dias – Lionel Messi (2026 contra a Áustria)
38 anos e 34 dias – Roger Milla (1990 contra a Colômbia)
36 anos e 53 dias – Olivier Giroud (2022 contra a Austrália)
34 anos e 243 dias – László Vázikas (1982 contra El Salvador)