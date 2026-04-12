Vídeo: Novo escândalo racista... Presidente de clube espanhol persegue seus jogadores muçulmanos com carne de porco!

O futebol espanhol vive um novo escândalo que provocou uma onda de indignação generalizada, após a divulgação de um vídeo em que o presidente do CD Colônia, clube da quarta divisão, aparece perseguindo seus jogadores muçulmanos com carne de porco ibérico, em uma cena descrita como “racista e humilhante”.

O incidente ocorre em um momento delicado para o futebol espanhol, após uma série de episódios racistas que atingiram jogadores nas últimas semanas, o que intensificou as críticas dirigidas ao meio esportivo do país.

Vídeo ofensivo causa polêmica

No vídeo publicado pelo presidente do clube, Javi Puvis, nas redes sociais antes de ser excluído posteriormente, ele aparece promovendo um produto à base de carne de porco ibérico que seria distribuído como brinde na próxima partida, antes de começar a perseguir seus jogadores muçulmanos gritando: “Coma porco”.

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A cena que Bufés tentou apresentar como “cômica” gerou ampla repulsa da torcida e da mídia, levando a diretoria do clube a excluir o vídeo rapidamente após a onda de críticas.

Justificativa polêmica

Na tentativa de conter a crise, Bovis publicou um novo vídeo de 3 minutos, no qual afirmou que o que aconteceu foi “apenas uma piada mal interpretada”, acrescentando: “O objetivo era trazer um pouco de diversão, mas alguns aproveitaram a situação para atacar o clube. Não tive a intenção de ofender nenhuma religião ou pessoa”.

No entanto, suas justificativas não convenceram a opinião pública, já que muitos consideraram que o que ele fez “ultrapassou os limites do humor” e reflete um desrespeito aos valores humanos e esportivos.

Histórico repleto de polêmicas

Bovis, de 39 anos, é conhecido por seu comportamento polêmico desde que assumiu a presidência do clube.

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Ele já havia mudado o nome de um dos clubes que dirigiu em 2019 para “Clube da Terra Plana”, além de ser conhecido por sua forte oposição às vacinas durante a pandemia da Covid-19.

Em um incidente anterior, ele agrediu um árbitro após uma partida do campeonato, dizendo-lhe: “Vocês vieram aqui só para ganhar 300 euros? Eu pago o triplo disso!”, o que resultou em sua punição com suspensão de dois anos e multa de 3.500 euros, antes que a punição fosse posteriormente anulada por decisão do Tribunal Arbitral do Esporte.

Demissão sob pressão

Sob o peso das críticas crescentes, Bovis anunciou oficialmente sua renúncia à presidência do clube no dia 1º de abril, permanecendo como membro do conselho de administração. O Clube Colônia Moscardo, fundado em 1945, é um dos clubes históricos da capital madrilenha e luta atualmente para se manter na Segunda Divisão B (Segunda Federação).

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Um final emocionante para uma trajetória emocionante

No final da crise, Bovis publicou um vídeo em que anunciou sua intenção de se afastar definitivamente do futebol, dizendo: “Vou começar uma nova fase na minha vida como pastor, cultivando tomates e cuidando de ovelhas. Agradeço a todos que apoiaram minha trajetória no clube”.

Até o momento, a Federação Espanhola de Futebol não emitiu nenhum comunicado oficial sobre o incidente, em meio a crescentes exigências para que seja aberta uma investigação urgente e tomadas medidas firmes contra qualquer comportamento racista que manche a imagem do esporte no país.