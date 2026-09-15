O Al-Nassr deu continuidade à sua sequência de erros defensivos durante o confronto com o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, depois de seus jogadores cometerem uma nova falha que custou ao time o primeiro gol sofrido, em um cenário que reflete o sofrimento contínuo do clube com os deslizes individuais, tanto dos defensores quanto dos goleiros.

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O gol saiu depois de apenas 25 minutos do início da partida, quando Hussein Rahimi, jogador do Al-Ain, aproveitou um passe errado de Saad Al-Nasser, lateral-esquerdo do Al-Nassr, e se viu em uma boa posição diante do gol.

Rahimi tentou aproveitar o presente defensivo da melhor forma possível, chutando a bola por entre as pernas de Nawaf Al-Aqidi, goleiro do Al-Nassr, que balançou as redes e deixou o time em desvantagem por um gol em um momento inicial do confronto.

O estranho é que Saad Al-Nasser não estava sob pressão real no momento em que cometeu o erro, e tinha diante de si a oportunidade de jogar a bola com tranquilidade e sair da situação de forma natural, mas optou por fazer o passe de maneira errada, o que colocou seu time em grandes apuros.

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E a catástrofe não parou na decisão de Al-Nasser, mas aumentou com a forma como Al-Aqidi lidou com a finalização, depois de a bola passar por entre suas pernas, completando a sequência de erros que permitiu ao Al-Ain transformar um único deslize em gol, em meio a um evidente choque dos jogadores do Al-Nassr.

Esse cenário reabre o capítulo dos erros defensivos que perseguem o Al-Nassr, especialmente por o time contar com nomes ofensivos capazes de fazer a diferença, mas a continuidade dos deslizes individuais na linha defensiva pode colocá-lo em situações difíceis diante dos adversários, o que ficou evidente mais uma vez contra o Al-Ain.