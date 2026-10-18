Em uma noite dura para a sua torcida, a Juventus sofreu uma derrota pesada em casa e diante de seus torcedores, após perder por 3 a 0 para a Lazio, no domingo à noite, no Allianz Stadium, pela sétima rodada do Campeonato Italiano.

A Lazio aproveitou o tropeço do adversário para conquistar uma vitória preciosa, com a qual reforçou sua posição entre os grandes do Calcio, chegando a 19 pontos e subindo para a segunda colocação, atrás da líder Inter de Milão pelo saldo de gols. Já a Juventus permaneceu com 11 pontos, na oitava posição, recebendo um novo golpe na disputa pelas primeiras colocações.

A partida começou com tentativas da Juventus de impor seu domínio sobre o jogo, e a equipe chegou a balançar as redes aos 24 minutos, depois que Nico González tocou a bola para McKennie, que tentou finalizar de forma imprecisa, antes que a bola chegasse a Douglas Luiz, desviasse em Belahyane e encontrasse Kolo Muani, que mandou para o fundo do gol. Mas a festa dos donos da casa não se completou, pois o gol foi anulado por impedimento, mantendo o empate sem gols no placar.

Ao contrário do roteiro dos donos da casa, a Lazio conseguiu aproveitar uma de suas chances para abrir o placar aos 37 minutos. Após uma cobrança de escanteio afastada pela defesa da Juventus, a bola chegou a Zaccagni, que enviou um cruzamento preciso para dentro da área, onde Provstgaard subiu entre Bremer e Locatelli e cabeceou para o fundo das redes.









Com o início do segundo tempo, a Juventus tentou voltar ao jogo, mas a Lazio lidou de forma inteligente com os espaços disponíveis e conseguiu aplicar um novo golpe nos donos da casa aos 67 minutos. O segundo gol veio após um lançamento longo e preciso de Nuno Tavares, que mudou a direção do jogo de longa distância, e a bola chegou a Isaksen, que driblou Kelly com habilidade antes de finalizar no ângulo mais distante, ampliando a vantagem de sua equipe e dificultando a reação da Juventus.









E enquanto os donos da casa buscavam diminuir a diferença, a Lazio aplicou o golpe final aos 90 minutos, depois que Dele-Bashiru conduziu um contra-ataque a partir do meio-campo e avançou até chegar à área, antes de disparar um chute que balançou as redes, fechando a goleada de sua equipe e confirmando a superioridade dos visitantes em uma noite para esquecer para a Juventus.









Com essa vitória, a Lazio saiu com três pontos preciosos que a levaram à vice-liderança do Campeonato Italiano, com 19 pontos, enquanto a Juventus passa a ter de rever seus cálculos rapidamente após uma derrota pesada em seu estádio, que a afastou das primeiras colocações e levantou questionamentos sobre sua capacidade de recuperar o equilíbrio nas próximas rodadas.



