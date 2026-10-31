O Barcelona recuperou o ritmo das vitórias da melhor forma possível, ao fuzilar as redes do visitante Deportivo Alavés (6-1), no confronto que reuniu as duas equipes na noite de sábado no estádio Camp Nou, pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol, encerrando uma semana difícil que teve as derrotas para o Paris Saint-Germain e o Real Madrid.

A equipe catalã entrou no confronto em busca de recuperar o equilíbrio, após o tropeço diante do Paris Saint-Germain pelo placar de 4-2 na Liga dos Campeões da Europa, e depois a derrota para o rival Real Madrid pelo placar de 2-1 no Campeonato Espanhol, mas o esquadrão do treinador alemão Hansi Flick apresentou uma atuação ofensiva forte e não deu ao Alavés uma chance real de acompanhar seu ritmo.

Flick foi obrigado a fazer alterações na linha defensiva por causa da ausência de Eric García, Andreas Christensen e Xavi Espart, recorrendo a Frenkie de Jong na zaga, com a aposta em Bryan Fariñas na posição de ponta direita, e apesar das mudanças, o desempenho ofensivo do Barcelona não foi afetado, impondo seu domínio desde os primeiros minutos.

O brasileiro Raphinha abriu o placar aos oito minutos, depois que Pedri enviou um passe em profundidade preciso para Fermín López pelo lado esquerdo, com este último avançando e fazendo um cruzamento que Raphinha completou com uma finalização direta para dentro das redes, anunciando a vantagem dos donos da casa.

E após 15 minutos, Raphinha inverteu os papéis com Fermín, transformando-se em armador, e preparou a bola para o companheiro, que soltou uma finalização forte de um ângulo fechado, alojando-se no gol do Alavés aos 23 minutos, com o Barcelona ampliando sua vantagem com um segundo gol.

E apesar das tentativas repetidas da equipe catalã, o Alavés resistiu por algum tempo à pressão ofensiva, antes de Raphinha voltar a acrescentar seu segundo gol pessoal e o terceiro de sua equipe aos 41 minutos, aproveitando um cruzamento preciso de Fermín López, que manteve seu brilho e a criação de chances para os companheiros.

E o Barcelona não se contentou com os três gols do primeiro tempo, já que Lamine Yamal acrescentou o quarto gol aos dois minutos dos acréscimos, com uma finalização forte de pé esquerdo da entrada da área, encerrando os donos da casa a primeira etapa da partida com uma vantagem confortável.

E no segundo tempo, Flick fez uma mudança colocando Bernal no lugar de Pedri, mas isso não afetou a vocação ofensiva do Barcelona, que seguiu ameaçando o gol do Alavés, e Karim Adeyemi desperdiçou uma chance de acrescentar um novo gol aos 54 minutos, depois de receber um passe especial de Fermín López.

E o quinto gol veio aos 65 minutos, quando Gabriel Jesus enviou um passe preciso para Lamine Yamal, que ficou cara a cara com o goleiro do Alavés e levantou a bola com um toque por cobertura magnífico por cima dele, marcando seu segundo gol pessoal na partida e confirmando a continuidade de seu brilho após ter participado de 3 gols ao longo do confronto.

E antes do fim da partida, Flick fez uma mudança, tirando Yamal e colocando Anthony Gordon, que acrescentou o sexto gol do Barcelona aos 86 minutos, enquanto Mariano Díaz conseguiu marcar o único gol do Alavés aos 84 minutos, diminuindo a diferença sem alterar o resultado do confronto.